On sait déjà beaucoup de choses sur les nouveautés de Jeep pour 2022, presque tout, avec juste un gros point d'interrogation sur le tant attendu "Baby Jeep", un SUV qui sera positionné sous le Renegade, représentant l'entrée de gamme du constructeur américain.

Ce qui est certain, c'est que l'année prochaine et les années à venir seront, pour Jeep - comme pour l'ensemble du monde automobile - marquées par une électrification de plus en plus présente.

Une transition qui, pour Jeep, ajoute le défi de garder intactes les capacités tout-terrain qui ont toujours été dans l'ADN de la marque.

En attendant de voir les premiers modèles 100 % électriques de Jeep, dont une avant-première n'est pas à exclure en 2022, le manifeste programmatique de l'entreprise de Toledo, dans l'Ohio, est tout entier dans le nouveau Jeep Grand Cherokee, récemment dévoilé et principal lancement de la nouvelle année, mais il y a aussi d'autres choses dans les cartons. Voici ce que nous pouvons attendre de Jeep en 2022 :

"Baby" Jeep

L'une des nouveautés Jeep les plus attendues de ces dernières années concerne ce que l'on appelle le "bébé Jeep", que l'on imagine sur le segment B (le "petit" segment), dont, cependant, nous n'avons jamais vu une image ni un teaser. On en parle depuis des années et, à l'époque de FCA, il semblait que la base la plus probable pouvait être celle de la Fiat Panda , qui, dans sa variante Cross 4x4, a démontré à plusieurs reprises ses excellentes aptitudes à l'escalade.

Bébé Jeep

Maintenant, avec la naissance de Stellantis et l'entrée des plateformes françaises, l'orientation a changé et la base de la petite Jeep sera la plateforme CMP, celle des Peugeot 2008 et autres DS 3 Crossback. Une base mécanique définie comme "multi-énergie" et capable d'accueillir aussi bien des Motorisations thermiques classiques à essence et diesel, que des unités 100 % électriques, à laquelle, toutefois, aucune version à quatre roues motrices n'est assortie. Cette lacune pourrait être comblée en installant un deuxième moteur électrique sur l'essieu arrière.

Elle sera assemblée à l'usine de Tychy en Pologne aux côtés de ses cousines Alfa Romeo et Fiat.

Modèle Non connu Carrosserie SUV Motorisations Essence, hybride et/ou électrique Date d'arrivée Présentation possible fin 2022 Prix -

Jeep Renegade restylée

Des images en provenance du Brésil, l'autre pays où le Jeep Renegade est produit (à l'usine de Pernambuco), montrent que le plus petit - et de loin - modèle de la gamme Jeep actuelle est prêt à faire peau neuve.

Jeep Renegade restylage

Le Jeep Renegade 2022 devrait être dévoilé au milieu de l'année et présentera un design actualisé inspiré du récent restylage du Compass, avec notamment une nouvelle instrumentation. En ce qui concerne les motorisations, on attend les nouveaux hybrides essence annoncés, obtenus par l'ajout de systèmes hybrides légers de 48 volts.

Modèle Jeep Renegade 2022 Carrosserie SUV Motorisations Essence hybridation légère et hybride rechargeable Date d'arrivée Mi-2022 Prix -

Jeep Grand Cherokee 2022

Récemment dévoilée, la nouvelle génération de la Jeep Grand Cherokee fait évoluer le style et la substance du vaisseau amiral de la marque avec des lignes plus nettes et une base plus efficace et plus légère, mais sans rien sacrifier, notamment en termes de capacités tout-terrain.

La longueur du Jeep Grand Cherokee 2022 est d'un peu plus de 4,9 mètres, avec un empattement de près de 3 m, mais la variante la plus extrême, qui porte le Modèle de Trailhawk, a tout de même une garde au sol de 28,7 cm et 61 cm de capacité de passage à gué.

Jeep Grand Cherokee 2022

La véritable nouveauté, cependant, se situe au niveau des motorisations et consiste en la variante hybride rechargeable 4Xe reprise de celle qui a fait ses débuts sur le Wrangler 4Xe, c'est-à-dire avec un moteur 2.0 Turbo + 2 moteurs électriques et une batterie rechargeable pour un total de 375 ch et 40 km d'autonomie en conduite 100 % électrique. Ce groupe motopropulseur sera utilisé, au moins aux États-Unis, aux côtés des motorisations à essence V6 et V8, qui seront probablement exclues de l'Europe, où le Grand Cherokee ne sera disponible qu'en version PHEV.

Le Jeep Grand Cherokee 2022 est également entièrement renouvelé dans l'habitacle, avec un nouveau bond en avant en termes de qualité et de technologie, avec un système d'infodivertissement renouvelé et une mise à niveau importante des systèmes d'aide à la conduite.

Modèle Jeep Grand Cherokee 2022 Carrosserie SUV 5 portes Motorisations V6 et V8 à essence et hybride rechargeable 2.0 à essence Date d'arrivée Septembre 2022 Prix À partir de 75 000 euros (indicatif)

Jeep Wrangler EV

Icône de l'univers Jeep, le Wrangler est le modèle "le plus dur et le plus pur" de la gamme, toujours basé sur un châssis à longerons et prêt à affronter n'importe quel parcours tout-terrain. Et c'est au tour du Wrangler de faire entrer l'entreprise dans le monde des véhicules purement électriques, après avoir franchi le pas de l'électrification avec la version hybride rechargeable 4xe.

Le seul aperçu que nous ayons eu jusqu'à présent est le concept Jeep Magneto, basé sur un Wrangler à empattement court, vu au East Jeep Safari de cette année. Cette solution embarque un moteur électrique dans le capot à la place du V6 de 3,6 litres (avec une puissance identique, environ 290 ch) et en le reliant à la boîte de vitesses manuelle et à la transmission d'origine.

Jeep Wrangler électrique

Le modèle de production, que nous attendons vers l'automne 2022, pourrait changer la donne avec une paire de moteurs électriques, un par essieu, avec plus de puissance que le concept et plus léger que les 2,6 tonnes du Magneto.