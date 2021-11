La chaîne YouTube Garage 54 offre souvent un aperçu intéressant de ses "expériences automobiles". Cette fois, cet étonnant atelier, basé en Russie, nous donne une petite idée de ce que peut être un downsizing à moindre coût.

Ce terme est généralement utilisé pour décrire la réduction de la cylindrée d'un moteur tout en maintenant un niveau de puissance relativement haut, notamment pour réduire les émissions polluantes. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, les membres du Garage 54 ont aussi réduit la taille du moteur, en réduisant donc la cylindrée, mais d'une manière peu conventionnelle, puisqu'ils l'ont coupé en deux.

Coupe de précision

Cette vidéo de plus de 24 minutes montre toutes les étapes nécessaires pour couper en deux un moteur en parfait état de marche. Le moteur n'a pas été découpé n'importe comment, le but étant de rendre une partie de ce bloc encore utilisable après la découpe. Nos protagonistes ont avant tout souhaité maintenir l'intégrité structurelle du bloc moteur et assurer une lubrification adéquate.

Les mécaniciens ont donc retiré chaque composant, divisant par deux la taille du moteur en le faisant passer de quatre à deux cylindres. Ainsi, la puissance a été réduite d'environ 64 chevaux à 32 chevaux.

Une expérience réussie

Une fois le travail terminé, c'est le moment de l'essai sur route. Même s'il a été coupé en deux, le moteur fonctionne toujours et parvient à faire mouvoir cette courageuse Lada qui a donné son corps à la science. Bien évidemment, en termes de performance et de fiabilité, nous ne pouvons pas attendre grand-chose de ce moteur, mais l'expérience peut être considérée malgré tout comme réussie.

Le Garage 54 nous a habitués ces dernières années à des expériences pour le moins insolites, avec notamment une Lada dont les roues arrière ont été remplacées par des "jambes" articulées, ou encore une Fiat Uno avec quatre pots d'échappement installés directement sur le moteur. En bref, il ne manque pas d'imagination en Russie.