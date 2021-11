Vous conviendrez que croiser une Bugatti EB110 est plutôt rare. Alors quand un propriétaire nous offre la possibilité de suivre la sienne lors d'une sortie, on saute sur l'occasion ! En l'occurrence, cette Bugatti part pour un test sur un band dynamométrique. Et la bonne nouvelle, c'est que la voiture arrive par la route, et surtout, que son conducteur n'a pas peur de pousser un peu la supercar.

En revanche, la mauvaise nouvelle c'est que selon les commentaires de la vidéo postée sur YouTube, le propriétaire ne souhaite pas montrer les chiffres sur le banc d'essai. Il aurait été très intéressant de voir ce que cette supercar produit comme puissance et couple aux roues, même presque trois décennies après avoir vue le jour !

La EB110 est équipée d'un V12 de 3,5 litres avec quatre turbocompresseurs, le tout associé à une boîte manuelle à six vitesses et une transmission intégrale. Sur le modèle GT présenté dans cette vidéo, le moteur développe une puissance de 560 chevaux (412 kilowatts) et 611 Nm. La SS, plus puissante, portait la puissance à 611 chevaux (450 kW) et 650 Nm de couple.

Cette voiture a une sonorité absolument fantastique, grâce au son brut qu'il est généralement difficile d'obtenir d'un véhicule turbocompressé. Le propriétaire a retiré les silencieux pour que cette EB110 soit un peu plus bruyante.

À l'extérieur, la EB110 suit la tendance des années 1980 et 1990 avec son look anguleux. Celle-ci a des lignes plus douces qui préfigurent ce que Bugatti fera plus tard pour la Veyron. Les portes en élytre sont toujours agréables à voir sur une supercar.

L'intérieur de la EB110 date d'une époque où les écrans n'étaient pas encore monnaie courante, ce qui explique la présence d'indicateurs analogiques traditionnels. Comme beaucoup de supercars de cette époque, la visibilité arrière est pratiquement inexistante, mais on peut apercevoir le moteur. En revanche le large pare-brise et les étroits piliers A offrent au conducteur une excellente vue sur la route.

En raison de problèmes commerciaux, Bugatti a fabriqué très peu d'exemplaires de la EB110. Le total comprend 96 exemplaires de la GT, moins de 40 unités de la SS et deux voitures de course construites en usine. Michael Schumacher possédait un exemplaire spécial doté du moteur de la SS mais de l'habitacle plus luxueux de la GT.