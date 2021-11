Les rumeurs selon lesquelles la Kia Stinger n'aurait pas d'héritières directes circulent depuis des mois, mais en réponse, le constructeur coréen a dévoilé un restylage de sa berline l'année dernière. Mais la retraite de la berline coréenne serait toujours prévue sous peu et devrait intervenir au cours du premier trimestre 2022.

La question se pose alors : y aura-t-il un successeur à la Stinger ? Karim Habib, le responsable du design chez le constructeur coréen, a répondu directement à cette question, suggérant avec insistance qu'il n'y en aura pas, mais que "l'esprit restera" : "L'esprit de la Stinger est resté et restera. J'aime à penser que l'EV6 possède les gènes de la Stinger GT, et nous travaillons à la création d'une EV6 GT spéciale, qui a beaucoup de Stinger en elle."

La Kia Stinger GT présentée en 2018.

La GT passe au vert

Évidemment, il ne s'agit pas d'un remplacement direct. La Stinger est une grande berline sportive et basse, tandis que l'EV6 est commercialisée comme étant un crossover. Et puis, bien sûr, la Stinger GT est thermique, tandis que l'EV6 est entièrement électrique, mais cela ne devrait plus nous étonner compte tenu du fait que l'électrique prend peu à peu le pas sur le thermique.

Le responsable du design de la marque a cependant accordé beaucoup de crédit à la Stinger, même si elle n'a pas forcément répondu aux attentes de Kia en matière de ventes : "La Stinger a été un modèle de transition pour nous, et elle a ouvert une toute nouvelle perspective sur ce que Kia peut être : une marque capable de créer des voitures de sport. Et l'EV6 d'aujourd'hui fait de même."

Kia EV6 GT

Deux mondes différents

Présentée en tant que concept-car en 2011, la Kia Stinger de série est arrivée en 2017 avec une puissante motorisation en guise de porte-étendard, à savoir un V6 3,3 litres bi-turbo de 365 chevaux couplé à une transmission automatique à huit rapports.

L'EV6, quant à elle, a fait ses débuts début 2021, la GT étant prévue pour plus tard. Elle sera pourvue de deux moteurs électriques pour une puissance totale de 585 chevaux et 740 Nm de couple. Elle pourra abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h.