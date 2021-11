BMW est actuellement en train de développer la prochaine génération de la Série 5. Dès le mois de juillet de cette année, nous avons vu des prototypes capturés par des photographes espions, mais c'est la première fois que son intérieur a été photographié de près. Il s'agit également de la prochaine Série 5 en version tout électrique, qui s'appellera probablement BMW i5.

La première chose que vous remarquerez est la paire d'écrans qui couronnent le tableau de bord. L'instrumentation numérique et le système d'infodivertissement sont reliés entre eux par un seul et même verre incurvé, comme c'est le cas dans la Mercedes-Benz Classe E, sa plus proche rivale.

Galerie: Photos espion BMW i5

22 Photos

Quant au gros volant en forme de D, un examen plus approfondi des images montre ce qui semble être des boutons tactiles à la place des boutons physiques du modèle actuel. Une autre chose à souligner est le levier de vitesse qui a été réduit à un simple interrupteur dans le véhicule d'essai. C'est similaire à ce que vous verrez dans la BMW iX, donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes surpris par cet élément.

À l'extérieur, le prototype repéré montre des signes que BMW ne prend pas de risques avec son modèle le plus vendu. La calandre verticale est absente, bien que nous nous attendions à quelques changements en termes de forme et de taille. Les phares semblent également plus fins qu'auparavant, s'éloignant heureusement du style des futures grandes berlines Série 7 et i7.

La BMW Série 5 de nouvelle génération devrait faire ses débuts au second semestre 2022. Reposant sur la plateforme CLAR de BMW, elle sera proposée en trois versions, à savoir ICE (thermique), PHEV (hybride rechargeable) et EV (100% électrique). Une BMW i5 M encore plus sexy est également en cours de développement. Selon les rumeurs, elle sera équipée de trois moteurs électriques produisant une puissance totale de 750 ch.