Il y a moins de 20 ans, Porsche ne proposait que des voitures de sport. Puis le Cayenne est arrivé et a marqué l'élargissement du portefeuille de Zuffenhausen, qui s'est poursuivi avec la berline Panamera. Suivront un "petit" SUV, le Macan, et un break, la Panamera Sport Turismo.

En 2021, la marque allemande haut de gamme commercialise également une berline Taycan entièrement électrique, ainsi que les versions Cross Turismo et Sport Turismo, respectivement break et break baroudeur. Mais un autre véhicule électrique est en préparation.

Le Macan tout électrique, qui fera ses débuts en 2022, portera probablement un nouveau nom pour se démarquer du modèle à moteur à combustion, dont la production devrait être stoppée dès 2024. En attendant, nos espions ont surpris plusieurs prototypes du crossover en train d'être testés sans moteur à essence en compagnie d'une Taycan blanche.

Galerie: Porsche Macan électrique, photos espion

Ne vous fiez pas aux autocollants collés à l'avant pour imiter les phares du Macan actuel, les vrais sont déjà visibles et reprennent ceux de la Taycan et du concept Mission E avant elle. Il est intéressant de noter que les prototypes portent également un ensemble supplémentaire de feux montés plus bas dans le pare-chocs, ce qui nous fait penser qu'il s'agit des phares principaux et que les feux supérieurs ne sont que pour les feux de jour. À confirmer.

Les prototypes sont un peu bizarres, avec leur habillage supplémentaire et un mélange inhabituel d'anciennes et de nouvelles pièces de carrosserie. On peut quand même remarquer l'aileron arrière rétractable en action, ainsi que les faux embouts d'échappement désormais typiques de Porsche, installés sur les prototypes électriques pour montrer que les Allemands ont le sens de l'humour !

La vitre de custode n'est rien d'autre qu'un autocollant pour cacher la vitre arrière, et il semblerait que le Macan électrique aura une ligne de toit plus inclinée à en juger par l'inclinaison du hayon, lui donnant une allure plus sportive.

À l'arrière aussi le prototype surpris est largement grimé et les feux, tels qu'on les voit, ne devraient pas du tout être ceux du modèle de série. Le positionnement du troisième feu de freinage a changé par rapport au Macan à essence où il est monté dans le spoiler de toit comme sur la plupart des voitures qui ont un hayon. Les prototypes sont montés sur de grandes roues de 21 pouces chaussées de pneus d'hiver.

Reposant sur l'architecture PPE (Premium Platform Electric), le Porsche Macan silencieux sera une alternative plus sportive et plus coûteuse au Q6 E-Tron dans le cadre d'un partenariat entre Porsche et Audi pour le développement de la nouvelle plateforme. Contrairement aux modèles ayant la plateforme MEB, les véhicules électriques basés sur l'architecture PPE seront dotés de roues arrière directrices, d'une suspension pneumatique, d'un système de vectorisation du couple et d'une prise en charge de la recharge de 350 kW grâce à la configuration 800 V, comme les Taycan et E-Tron GT.

La PPE ne sera pas réservée aux crossovers, car les deux marques l'utiliseront pour les véhicules de classe moyenne supérieure et de luxe, y compris les breaks. Audi a déjà annoncé la sortie d'une A6 E-Tron en version Sportback avant le milieu de la décennie et il y a fort à parier que Porsche l'utilisera pour d'autres produits que le Macan électrique.

Les Q6 E-Tron et Macan électrique seront officiellement dévoilés dans le courant de l'année prochaine, pour une commercialisation en 2023.