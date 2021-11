Vous connaissez Cybex ? Non ? Alors vous ne vous êtes probablement pas retrouvé dans la situation de devoir choisir un siège pour votre progéniture, car depuis la création de l'entreprise, le fabricant s'efforce de fabriquer ce qu'il y a de plus sûr pour le transport des enfants. Cybex fait régulièrement des vagues sur le marché avec de petites révolutions. C'est désormais le cas avec l'Anori T i-Size, qui combine pour la première fois un système d'airbag et un siège pour enfant.

"La question n'a jamais été de savoir si, mais quand", explique Martin Pos, fondateur de la marque. "Depuis des décennies, les airbags font partie de l'équipement de sécurité des véhicules et protègent les adultes de blessures graves en cas d'accident. Dès la création de l'entreprise, nous avions la vision d'un siège pour enfant qui rendrait cette technologie accessible aux enfants."

Alors que dans un siège traditionnel orienté vers l'avant, l'enfant est retenu par la ceinture mais sa tête est projetée vers l'avant, l'airbag intégré dans le bouclier d'impact de l'Anoris T i-Size protège particulièrement la tête et le cou fragile de l'enfant. L'airbag s'active en quelques millisecondes et se déploie en forme de C devant l'enfant.

En cas de collision frontale, le siège offre ainsi une protection supérieure d'environ 50 % à celle des sièges pour enfants traditionnels à harnais orientés vers l'avant, et au moins aussi élevée que celle des sièges orientés vers l'arrière, selon Cybex.

Au quotidien, le siège doit en outre offrir suffisamment d'espace pour les jambes des enfants plus grands jusqu'à 6 ans (deux ans de plus que les sièges pour enfants traditionnels) - même lors de voyages de plusieurs heures, les "plus grands" peuvent tout simplement laisser pendre leurs pieds sans être à l'étroit. Développé selon la norme UN R129/03, le siège supplémentaire est autorisé à partir d'une taille de 76 cm. Grâce à l'adaptabilité, il convient ensuite jusqu'à 115 cm et un poids de 21 kg. Il existe également une position pour le sommeil grâce à plusieurs réglages.

L'Anoris T i-Size sera disponible sur le marché à partir de fin novembre 2021. Le prix de vente conseillé de Cybex est de 699,95 euros.