2022 promet d'être une année assez exceptionnelle pour la division Motorsport de BMW. Le 24 mai 2022 sera célébré le 50ème anniversaire de la naissance de la marque dédiée aux modèles les plus sportifs de la firme bavaroise, et BMW prépare une série de nouveautés pour toute la gamme.

Entre logos spéciaux et nouveaux modèles, voici ce sur quoi travaille BMW. Et il devrait y avoir de belles surprises.

Un nouveau logo et de nouvelles couleurs

Parmi les principales nouveautés annoncées par BMW, figure le logo "BMW Motorsport" (inspiré de celui utilisé sur la M1 de 1978), qui sera apposé, en option, sur le capot, le hayon et les jantes de tous les modèles M ou M Sport à partir de janvier 2022.

En outre, il existera une cinquantaine de couleurs spéciales pour certains modèles et disponibles uniquement en 2022. La liste comprendra, entre autres, le Dakar Yellow, le Fire Orange, le Daytona Violet, le Macao Blue, l'Imola Red ou encore le Frozen Marina Blue.

Les nouveaux modèles à venir

Cet anniversaire sera aussi l'occasion de découvrir une série de nouveaux modèles. L'année 2022 marquera les débuts de la première BMW M3 Touring et de la nouvelle M2. La première devrait partager l'intégralité du groupe motopropulseur des M3 et M4 avec des puissances de 480 et 510 chevaux, tandis que la M2 devrait avoir le droit à 460 chevaux.

Il y aura également un modèle spécial dérivé de la M4, qui a été aperçu à plusieurs reprises ces derniers mois lors de séances d'essai sur le Nürburgring.

La future BMW M3 Touring. La future BMW M4 CSL. La nouvelle BMW M2 en préparation.

Mais l'annonce la plus intéressante de toutes, en tout cas celle où nous disposons du moins d'informations, concerne le premier modèle électrique siglé BMW M. La marque allemande n'a révélé aucun détail concernant ce modèle, mais les premières rumeurs évoquent l'arrivée d'une puissante sportive dont la cavalerie pourrait atteindre jusqu'à 1200 chevaux.

Enfin, BMW célébrera cet anniversaire par un certain nombre d'événements, à commencer par le Concours d'Élégance de la Villa d'Este en mai 2022. La marque sera aussi présente à Goodwood pour y présenter un ou deux modèles, mais aussi au Concours d'Élégance de Pebble Beach.