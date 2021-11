En septembre 2019, Bugatti a dévoilé l'une des supercars de production les plus hardcore de l'industrie automobile. La Chiron Super Sport 300+ coûte près de 3,5 millions d'euros et constitue une entrée très exclusive et limitée dans le monde des véhicules les plus extrêmes et les plus puissants qui existent. Et si vous vous demandiez quel bruit elle fait quand elle est froide, voici la réponse !

C'est une vidéo relativement ancienne sur YouTube, que nous avons manquée d'une manière ou d'une autre, nous emmène dans un endroit pluvieux où une magnifique Chiron Super Sport 300+ est garée, apparemment à un événement Bonhams, à en juger par les drapeaux autour de la voiture. La courte vidéo nous montre simplement la supercar qui démarre son moteur à froid, probablement après une nuit passée dehors. Et c'est un spectacle en soi !

En réalité, il n'y a pas grand-chose à regarder ici, car la vidéo nous montre seulement l'arrière de la Chiron Super Sport 300+. Mais il y a beaucoup à entendre, alors assurez-vous de bien mettre le son à fond dans vos écouteurs ou vos enceintes ! Plus c'est fort, mieux c'est.

Pendant les premières secondes, le moteur W16 de 8,0 litres ressemble à un vieux moteur d'avion. Nous ne sommes évidemment pas des mécaniciens Bugatti ou des spécialistes des moteurs, mais vous pouvez presque l'entendre allumer quelques cylindres au début et quelques secondes plus tard, on dirait que les 16 cylindres fonctionnent à plein régime. Une glorieuse symphonie que d'entendre ce joyau prendre vie !

Pour rappel, la Chiron Super Sport 300+ dispose d'une version améliorée du moteur Bugatti quadri-turbo de 8,0 litres. Sa puissance maximale est de 1600 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 440 km/h. Bien que la voiture soit limitée électroniquement à cette vitesse, les clients peuvent commander la voiture en option sans le limiteur et potentiellement flirter avec les 500 km/h, comme en témoigne le record de 490,484 km/h réalisé par Andy Wallace en 2019.