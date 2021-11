Certains prototypes restent dans l'histoire plus que d'autres, et la Mercedes F200 Imagination entre absolument dans cette catégorie. Plusieurs des éléments visibles à bord de ce prototype sont arrivés bien plus tard sur des véhicules de série, à l'exception du joystick en lieu et place du volant.

Les premières commandes de type "drive-by-wire"

Présenté en 1996 au Salon automobile de Paris, ce concept est un grand coupé caractérisé par des lignes de carrosserie inédites qui allaient être reprises en 1999 par la Mercedes-Benz CL. Il a a aussi fortement la Classe S de 1998 au niveau de la face avant.

Outre son aspect futuriste, c'est l'absence de volant qui a retenu l'attention des passionnés. La voiture était contrôlée par le conducteur au moyen de joysticks pouvant être actionnés des deux mains - deux étaient installés sur le tunnel central + un sur chaque porte - de sorte que la direction pouvait également être contrôlée par le passager. Les commandes étaient de type "drive-by-wire", c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas actionnées par des connexions mécaniques mais par des systèmes électroniques.

Une technologie révolutionnaire

Le tableau de bord entièrement numérique de la F200 Imagination avait des décennies d'avance sur l'hyperscreen du système d'infodivertissement MBUX de la Classe S actuelle. Le point commun le plus évident entre les deux modèles est que l'interface est disposée horizontalement. Sur la Mercedes de l'époque, cette interface se composait de huit écrans LCD fournissant des informations sur l'ordinateur de bord, l'instrumentation et les caméras de recul (ces dernières remplaçaient les rétroviseurs extérieurs).

Parmi les caractéristiques de la voiture, citons la direction électrique, les phares xénon à répartition variable, le contrôle actif de la carrosserie, la reconnaissance vocale pour le téléphone portable, un toit en verre électro-transparent et un frein de stationnement électrique.

Une série de technologies qui ont trouvé leur place dans la production en série au cours des dernières années et qui démontrent clairement à quel point le prototype Mercedes est à la pointe du progrès.