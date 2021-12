Au début de la dernière décennie, Jaguar envisageait un retour en fanfare en Europe avec de nombreux investissements et l'arrivée de nouveaux produits capables de rivaliser avec le trio premium allemand qui avait déjà pris le large depuis longtemps. Aujourd'hui, la gamme Jaguar est complète avec trois SUV, dont un 100 % électrique, deux berlines et une iconique sportive.

Problème : Jaguar n'est jamais parvenu à rattraper son retard dans le segment du premium, malgré des produits dans l'air du temps, encore aujourd'hui, avec une gamme composée de modèles sportifs, électriques, thermiques et hybrides rechargeables. Et pourquoi Jaguar n'est pas parvenu à rattraper son retard malgré une image de marque forte en Europe ? Tout simplement parce que les produits proposés n'étaient pas forcément tous au niveau de ceux commercialisés par les références du segment.

Le Jaguar E-Pace, par exemple, a beaucoup souffert de défauts de finition à ses débuts, laissant ainsi le champ libre aux Audi Q3 et autres BMW X1. Sa variante PHEV, qui est arrivée au moment du restylage, n'est pas au niveau de ce que proposent les premium allemands également. Il en va de même pour la petite berline, la XE, qui fait désormais bien pâle figure en face des nouvelles Mercedes Classe C et autres BMW Série 3.

Cap sur l'électrique

Jaguar a donc décidé de changer de cap, et la marque a déjà annoncé il y a plusieurs mois un virage à 180 degrés puisque, d'ici 2026, Jaguar sera une marque 100 % électrique. Ainsi, le constructeur britannique sera l'un des premiers au monde à tourner définitivement le dos au thermique. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici là ?

Si, dans les bureaux, les ingénieurs doivent certainement travailler d'arrache-pied, d'un point de vue extérieur, il ne se passera pas grand-chose ces trois prochaines années. Jaguar ne lancera plus aucune nouveauté d'ici 2025, de quoi certainement inquiéter le réseau de distribution, qui devra donc se contenter de modèles déjà existants et qui ne sont déjà plus tout jeunes. Heureusement pour eux, l'autre marque du groupe, à savoir Land Rover, est plus active, en témoigne l'arrivée de la nouvelle génération de Range Rover.

Une nouvelle stratégie à venir ?

Il semblerait que le groupe redéfinisse une stratégie produit un peu plus claire en interne, surtout concernant Jaguar, après l’abandon de certains projets (plateformes MLA "mid" et "small") ainsi que le renouvellement de la limousine XJ. Et pour tenir trois ans sans nouveautés, Jaguar Land Rover va rationaliser les coûts en supprimant pas moins de 2000 postes, et en se séparant d’un peu plus de 1000 intérimaires en 2020 au Royaume-Uni.

Jaguar devrait également changer de cap et ne plus aller jouer des coudes avec le trio allemand. La firme anglaise souhaiterait monter en gamme et aller au-delà du premium, en allant plutôt chercher des marques comme Porsche ou encore Aston Martin, c'est-à-dire consentir à faire moins de volume, mais à vendre ses produits plus chers.