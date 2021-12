C'est un classement qui revient chaque année, et chaque année nous sommes habitués à avoir les mêmes constructeurs en haut du classement. Sauf que pour l'année 2021, la puissante association de défense des consommateurs américains Consumer Reports annonce un "remaniement important" au sein de son classement annuel des constructeurs automobiles les plus fiables.

Ainsi, Consumer Reports signale que "malgré leur complexité, les véhicules hybrides et hybrides rechargeables figurent parmi les modèles les plus fiables", mais ça ce n'est pas forcément une nouveauté. En revanche, les SUV haut de gamme "sont parmi les véhicules les moins fiables". Les raisons ? Elles sont multiples, mais le principal défaut de ces modèles, c'est leur électronique très complexe. Et même les constructeurs d'habitude réputés comme fiables n'échappent pas à la règle, en témoigne certains modèles chez Hyundai, Kia, Subaru, et même Toyota.

Le Lexus GX, qui n'est pas vendu en Europe, est le véhicule neuf le plus fiable en 2021, selon Consumer Reports.

Au sein du Top 10, nous retrouvons huit constructeurs asiatiques, dont trois sur le podium, à savoir Lexus qui occupe la première place, suivi de Mazda et de Toyota. Les marques américaines sont aussi bien représentées dans ce classement, avec Buick en tête de liste à la cinquième place. En fin de classement, nous retrouvons Tesla qui pointe à la 27ème place avec une note de fiabilité de 25/100, juste devant Lincoln, mais derrière Jeep.

Mais que reproche-t-on à Tesla précisément ? Il y a plusieurs griefs que les propriétaires ont mis en avant, et notamment des "défauts de carrosserie au niveau du hayon et des portes, de peinture et de multiples autres problèmes" sur le nouveau Model Y, tandis que les Model X et Y présentent tout deux "des problèmes de carrosserie, de système de climatisation et d'électronique embarquée".

Et nos constructeurs européens dans tout ça ? Le bilan est mitigé, surtout pour les marques premium comme BMW qui ne se classe que 17ème. Seul Mini sauve les meubles en se hissant à la dixième position, notamment grâce à son Countryman à la "fiabilité exceptionnelle".

Quant aux autres, Porsche, Audi, Volvo et Mercedes se classent respectivement 13ème, 15ème, 20ème et 23ème, tandis que Volkswagen doit se contenter de la 24ème, notamment à cause de ses Tiguan et ID.4 dont la fiabilité serait inférieure à la moyenne. Néanmoins, Volkswagen progresse d'une place par rapport à l'an dernier.

Afin d'établir son classement, Consumer Reports sélectionne les constructeurs dont au moins deux modèles ont été testés dans l’année. Chaque constructeur reçoit une note sur 100 qui est calculée selon quatre critères bien précis : les essais routiers, la fiabilité, la satisfaction du propriétaire et la sécurité. Tous les détails sont à retrouver au sein du rapport mis en ligne depuis quelques jours.

Le classement des marques les plus fiables en 2021