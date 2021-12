Pour beaucoup, l'avenir de l'automobile se traduit par la disparition du plaisir de conduire. Effectivement, si l'on se penche exclusivement sur le fait que les voitures seront toutes électrifiées à l'avenir, la notion de plaisir de conduite sera sans doute logiquement à revoir, sauf si les constructeurs parviennent à conserver cette once de plaisir qui pourrait sans doute redonner un tant soit peu foi aux aficionados.

Lexus nous livre aujourd'hui une ébauche du véhicule tout-terrain de demain, non pas avec une voiture à proprement parler, mais avec un véhicule tout-terrain que l'on pourrait assimiler à un buggy, même si Lexus n'emploie pas ce terme dans son communiqué.

"ROV" est un acronyme signifiant "Recreational Off-highway Vehicle" : dans la pratique, le nom lui-même ne cache pas le fait que ce véhicule est axé sur le plaisir. Le ROV Concept, qui mesure 3,12 mètres de long, 1,73 mètre en largeur et 1,80 mètre en hauteur, se présente sous la forme d'un tout-terrain à la carrosserie allégée, fixée sur un cadre tubulaire, et avec une suspension apparente, un arceau de protection, et chaussé de pneumatiques adaptés pour un usage hors piste.

Il s'agit d'un véhicule bi-place où les occupants seront installés plus confortablement qu'à bord d'un buggy classique tel que nous le connaissons. Le cockpit est doté de sièges baquets avec harnais quatre points, ainsi que d'un poste de conduite avec un unique compteur proposant les informations utiles à une évolution sur les chemins les plus tortueux.

Sous le capot de ce ROV Concept, nous retrouvons un moteur peu commun, puisqu'il s'agit d'un moteur d'une cylindrée de 1,0 litre, fonctionnant avec de l'hydrogène issu d'un réservoir haute pression et délivrée via un système d'injection directe. Concernant les performances, Lexus n'a donné aucune indication, mais la marque précise que la combustion rapide de l'hydrogène "augmente significativement le couple du moteur qui offre, par ailleurs, les mêmes sensations sonores qu'un bloc thermique essence", tout en produisant des émissions de CO 2 proches de zéro.

"Le Lexus ROV Concept est notre réponse à la passion croissante des clients du marché du luxe pour les activités de plein air et l'aventure", explique Spiros Fotinos, le responsable de Lexus Europe. "En tant que concept, il fusionne notre désir de développer des produits 'lifestyle' tout en poursuivant notre recherche continue de nouvelles technologies qui contribuent à la neutralité carbone. Ce concept-car est non seulement passionnant à conduire, mais en plus il offre presque zéro émission grâce à son moteur à hydrogène."

Est-ce que ce concept verra le jour ? Il y a peu de chances, ce type d'engin n'étant pas forcément dans l'ADN de la marque. Ce concept reflète l'engagement de la marque à "pérenniser le plaisir de conduite dans une société décarbonée basée sur une mobilité responsable". Reste à savoir comment la notion de "plaisir de conduite" se traduira sur les prochaines productions de la marque.