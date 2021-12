À partir de combien de kilomètres peut-on considérer qu'une voiture commence à être vraiment dévaluée ? Difficile à dire, car cela dépend de beaucoup de critères, et surtout de l'entretien reçue par ladite voiture. Néanmoins, la majorité des clients à la recherche d'une voiture d'occasion voient le seuil des 100 000 kilomètres comme le cap fatidique à ne pas dépasser.

Pourtant, les voitures qui affichent le double, le triple, voire même plus encore, ne sont pas rares. Et ce n'est pas les taxis allemands et leurs Mercedes Classe E W212 qui nous dirons le contraire. Mais il y a encore plus fort, en témoigne un certain Irvin Gordon, un Américain qui possédait cette belle Volvo rouge visible en photos, et qui affiche un nombre de kilomètres absolument incroyable.

Tellement incroyable qu'il s'agirait de la voiture encore en circulation qui afficherait le plus de kilomètres au compteur au monde. Selon le Guinness Book, personne n'a surpassé l'Américain Irvin Gordon : le 18 septembre 2013 à 16 heures en Alaska, aux États-Unis, sa Volvo P1800S de 1966 avait parcouru plus de 4,8 millions de kilomètres. Dès lors, elle en a encore parcouru davantage, jusqu'à franchir la barre des 5,2 millions de kilomètres en 2018 − l'année de la mort de son propriétaire.

Irvin Gordon est né en 1941 et a acheté sa Volvo P1800S le 30 juin 1966 à l'âge de 25 ans, pour un montant de 4150 dollars de l'époque. Au taux de change actuel, ce serait l'équivalent de 3670 euros, mais à l'époque, dans un tout autre contexte, il s'agissait du salaire d'une année complète de travail.

Dès lors, Irvin Gordon a utilisé sa voiture quotidiennement en parcourant entre 140 000 et 160 000 kilomètres par an, notamment pour des trajets reliant les nombreux salons automobiles auxquels il a participé. La plus longue distance que cette Volvo 1966 ait parcourue en une seule fois, c'était un trajet de 4800 kilomètres et 45 heures entre New York à Vancouver.

Le temps passe, le compteur affiche de plus en plus de kilomètres, jusqu'au 18 septembre 2013 à 16 heures, où cette courageuse Volvo atteint 3 000 000 de miles près de Girdwood, au sud d'Anchorage, en Alaska. Elle est officiellement entrée dans le Guinness Book des records en tant que "véhicule à usage non commercial et à unique propriétaire ayant le kilométrage le plus élevé au monde".

Irvin Gordon a continué à utiliser sa Volvo jusqu'à sa mort le 17 novembre 2018, date à laquelle la voiture a atteint exactement 3 260 257 miles − soit plus de 5 245 000 kilomètres. Pour vous donner une idée, cela revient à faire plus de 130 fois le tour complet de la planète. Et si vous vous posez la question, non, il n'a jamais changé de moteur, d'essieux ou de boîte de vitesses.

Après la mort de son propriétaire, cette Volvo P1800S n'a plus jamais bougé, même si Irvin Gordon avait déjà lui-même cessé de l'utiliser quotidiennement. Pour ses ultimes trajets, notre protagoniste s'était tourné vers un confortable Volvo XC60 qui, selon ses dires, était "plus confortable et disposait de la climatisation".

Irvin Gordon n'aurait jamais vendu sa P1800S, sauf pour une somme d'argent bien précise : "Est-ce que je vendrais ma Volvo ? Oui, mais seulement et exclusivement si je pouvais obtenir un dollar pour chaque kilomètre parcouru !", avait-il déclaré à l'époque.