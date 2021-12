Les logiciels jouent un rôle de plus en plus important dans le monde de l'automobile. Ainsi, Stellantis, comme d'autres groupes, lance aujourd'hui une stratégie dédiée aux services numériques et informatiques. Le groupe investira plus de 30 milliards d'euros d'ici à 2025 pour développer des logiciels qui orienteront toutes les marques du groupe vers un avenir plus électrifié et connecté.

Concernant les logiciels, Stellantis prévoit de créer trois nouvelles plateformes numériques qui seront terminées en 2024 et seront utilisées, dès lors, sur les quatre nouvelles plateformes. Tout sera basé sur un système informatique unique appelé STLA Brain, qui sera intégré à un cloud et permettra l'interaction entre les UCE à l'intérieur de la voiture et une sorte de "super-ordinateur" vers lequel circulent toutes les informations.

Cette nouvelle architecture permettra au groupe d'élargir considérablement les fonctions et les services proposés aux clients, et permettra aux voitures d'être toujours à jour grâce à la compatibilité avec les mises à jour "over-the-air", que l'entreprise promet de diffuser tous les trimestres d'ici 2026. Il y a cinq domaines dans lesquels Stellantis va spécifiquement travailler :

Services et abonnements

Fonctionnalité à la demande

Services de données et de flotte

Prix et valeur de revente

Acquisition de clients, rétention des services et ventes croisées

En s'appuyant sur ses capacités de collecte de données, Stellantis lancera un programme d'assurance basé sur l'utilisation en 2022, proposé par ses captives en Europe et en Amérique du Nord, et prévoit de l'étendre au niveau mondial par la suite.

Du divertissement à la conduite autonome

"Nos stratégies d'électrification et de logiciels soutiendront la transformation afin de devenir une entreprise de technologie de mobilité durable, en tirant parti de la croissance commerciale associée aux capacités et aux services 'over-the-air', tout en offrant la meilleure expérience à nos clients", explique Carlos Tavares, le patron de Stellantis. "Avec les trois nouvelles plateformes technologiques basées sur l'intelligence artificielle à venir en 2024, mises en œuvre sur les quatre plateformes STLA, nous tirerons parti de la rapidité et de l'agilité associées au découplage des cycles de matériel et de logiciels".

Grâce à la technologie STLA Brain, Stellantis créera également le STLA SmartCockpit, une plateforme de services qui permettra une plus grande interaction entre les occupants du véhicule et le véhicule lui-même, en créant un environnement numérique personnalisé offrant un large éventail de services. La technologie STLA AutoDrive, développée en collaboration avec BMW, arrivera également grâce au STLA Brain. Il s'agit d'une technologie dédiée à la conduite autonome qui, grâce à des mises à jour à distance, peut passer du niveau 2 au niveau 2+, et jusqu'au niveau 3.

Une opération rentable

En se tournant vers le numérique, Stellantis vise à augmenter son chiffre d'affaires d'environ quatre milliards d'euros d'ici 2026 et d'environ 20 milliards d'euros d'ici 2030, le tout généré par les offres de produits et des abonnements basés sur ces fameux logiciels. En effet, d'ici la fin de la décennie, il y aura environ 34 millions de voitures connectées en circulation. La mise en œuvre du système STLA Brain entraînera également la création d'une "Software Academy" et l'embauche de 4500 ingénieurs en logiciels d'ici 2024.

En outre, cette académie va intensifier une série de partenariats stratégiques avec des géants de l'informatique et de l'automobile comme BMW, Waymo (filiale de Google avec laquelle Stellantis a déjà des programmes actifs de tests de conduite autonome dans plusieurs villes américaines) et Foxconn.

Reprendre la main sur les semi-conducteurs

En parlant de Foxconn, Carlos Tavares a également annoncé que Stellantis intensifiera sa collaboration avec le groupe asiatique pour concevoir et vendre de nouveaux semi-conducteurs flexibles destinés au secteur automobile. L'idée est de créer une série de produits qui seront non seulement utilisés dans les voitures des marques du groupe Stellantis, mais également vendus à d'autres équipementiers.

"Avec Foxconn, nous avons l'intention de créer quatre familles de puces qui couvriront plus de 80 % de nos besoins en semi-conducteurs, ce qui nous aidera à moderniser considérablement nos composants, à réduire la complexité et à simplifier la chaîne d'approvisionnement. Cela augmentera également notre capacité à innover plus rapidement et à créer des produits et des services à un rythme soutenu", annonce Carlos Tavares.