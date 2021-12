Pour Ford, la transition vers l'énergie électrique, du moins dans notre partie du monde, ne fait que commencer : l'ovale bleu n'a sur sa liste que le Mustang Mach-E, presque une exception au milieu d'une gamme de berlines et de SUV plus classiques dans lesquels l'électrification va jusqu'aux Kuga et Explorer hybrides rechargeables. Mais c'est sur le point de changer.

En Europe, il est prévu d'achever la transition entre 2026, date à laquelle tous les modèles seront hybrides ou électriques, et 2030, date à laquelle les premiers disparaîtront également. Toutefois, cet objectif sera atteint grâce à l'introduction progressive de modèles alimentés par batterie, en commençant par les segments moyen et supérieur. C'est pourquoi, parallèlement aux mises à jour des petites et des compactes - comme la Fiesta, la Focus et le Kuga, dont certaines ont déjà été vues - nous attendons également un modèle électrifié plus grand en 2022.

Ford Fiesta 2022

La première nouveauté que nous verrons physiquement en 2022 est la Ford Fiesta restylée, qui a déjà été lancée à l'automne mais qui commencera à être livrée à ses premiers clients au début de la nouvelle année. Les changements esthétiques se concentrent sur les pare-chocs, la calandre et les roues, ainsi que sur la technologie des phares, avec le système LED Matrix pour les niveaux de finition supérieurs.

Ford Fiesta restylée 2022

Parmi les changements techniques, citons l'écran, qui est désormais entièrement numérique, un écran TFT de 12,3 pouces, et de nouvelles améliorations des systèmes de sécurité, notamment l'utile Wrong-Way Alert qui avertit le conducteur par un signal sonore lorsqu'il a dépassé deux panneaux consécutifs d'interdiction d'accès aux rampes et aux embranchements d'autoroute.

La gamme tout essence s'étend du 1.1 de 75 ch au 3-cylindres Ecoboost 1.0 turbo de 125 ch avec technologie hybride douce, à la puissante ST et son 1.5 de 200 ch. Les prix varient entre 17 500 et 31 000 euros. La gamme est entièrement 5 portes à l'exception de la ST, la seule encore disponible avec seulement 3 portes.

Modèle Ford Fiesta Carrosserie Berline 3 portes (ST uniquement) ou 5 portes Moteurs Essence Date d'arrivée Janvier 2022 Prix De 16 990 à 26 990 euros

Ford Focus restylée

La Ford Focus restylée a été dévoilée il y a quelques semaines, et elle aussi présente des mises à jour cosmétiques et techniques relativement légères : les phares ont été changés, et sont désormais équipés de série de LED et de feux de brouillard intégrés, la calandre avec le logo au centre de la grille... En outre, sur le break, des améliorations ont été apportées à l'espace de chargement.

Ford Focus restylée 2022

La Ford Focus restylée devrait arriver chez les concessionnaires au printemps. Parmi les autres nouveautés, citons un système d'infodivertissement remanié avec un écran tactile central de 13,2 pouces et le système d'exploitation SYNC 4 avec une connectivité étendue. Il y a également plus de choix en termes de transmissions avec l'arrivée de la transmission Powershift à double embrayage à 7 rapports, une option pour les 1.0 Ecoboost de 125 et 155 ch mild hybrid à 48 V. Les moteurs diesel et la version ST 2.3 Turbo de 280 ch restent en place.

Modèle Ford Focus Carrosserie Berline 5 portes et break Moteurs essence, essence mild hybrid, diesel Date d'arrivée Mars 2022 Prix À partir de 29 000 euros

Ford Kuga restylée

Quelques mois après la Focus, le restylage du Kuga fera ses débuts. Les exemplaires camouflés surpris en test suggèrent des changements concentrés comme d'habitude sur l'avant et l'arrière, avec des phares plus pointus et une nouvelle signature lumineuse à LED, des retouches à la calandre, aux feux arrière et les mêmes autres innovations vues sur la Focus comme le système SYNC 4.

Restylage du Ford Kuga en 2022

Le Kuga devrait être dévoilé en milieu d'année et la gamme de prix devrait rester identique, à moins que Ford ne décide d'orienter la gamme davantage vers l'électrification, avec une mise à niveau des versions 2.5 Hybrid et 2.5 Hybride rechargeable et peut-être la réduction ou l'élimination complète des offres diesel.

Modèle Ford Kuga Carrosserie SUV compact Moteurs Essence également hybride et hybride rechargeable, diesel également mild hybrid (à confirmer) Date d'arrivée Juin 2022 Prix -

SUV électrique Ford

Le modèle qui prendra virtuellement la place de la Mondeo, destinée, comme on le sait, à être abandonnée l'année prochaine, sera différent selon les marchés, mais toujours avec un dénominateur commun : des roues hautes.

La voiture de taille moyenne, qui a connu un succès mondial de 1993 jusqu'au début de la dernière décennie, a connu un lent déclin ces derniers temps, en grande partie en raison de l'évolution des préférences des clients vers les SUV et les crossovers.

C'est pourquoi Ford a décidé de le remplacer par un ou plusieurs des éléments suivants. Les différences résident dans les stratégies établies pour les différentes régions du monde : en Chine, il y a déjà l'Evos, qui est un crossover électrifié de taille moyenne, mais il est uniquement destiné à ce marché. En Amérique du Nord, où les dynasties des Explorer, Expedition, etc. dominent depuis plusieurs années, un modèle similaire avec des moteurs hybrides est envisagé.

La situation est différente en Europe où, compte tenu de l'excellent accueil réservé au Mach-E et de l'intention d'électrifier l'ensemble de la gamme entre 2026 et 2030, un modèle alimenté par batterie pourrait être le premier choix. Peut-être l'un des deux VE que la société a déjà en développement, peut-être celui qui a été pris en photo lors d'un essai avec une carrosserie de Mustang Mach-E mais un empattement visiblement plus long.

Modèle À confirmer Carrosserie SUV de taille moyenne Moteurs Électrique et (éventuellement) hybride Date d'arrivée Novembre 2022 Prix -

Ford Ranger

La nouvelle génération de pick-up Ford Ranger a été officiellement présentée le 24 novembre avec plusieurs nouveautés. Il est plus robuste, présente de meilleures performances tout-terrain mais est aussi plus connecté (grâce au système SYNC4), plus confortable et plus sûr.

Ford Ranger Wildtrak 2022

Le pick-up n'a cependant pas encore succombé à l'attrait de l'électrification et sera disponible avec des moteurs essence Ecoboost 2.3 et diesel 4 cylindres 2.0 (une évolution des moteurs actuels) ou avec un tout nouveau moteur diesel V6 3.0. Pour le lancement et les détails de la gamme française, il faudra toutefois attendre encore quelques mois : les débuts commerciaux sont prévus pour juin dans les pays d'Asie-Pacifique et seulement à l'automne 2022 en Europe.