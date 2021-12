Nous avions déjà vu des Bugatti passer sur le banc d'essai, notamment la EB110 et la Veyron. Mais c'est la toute première fois que nous pouvons voir la puissante Chiron sur le banc d'essai. Bien sûr, Bugatti l'a probablement fait en interne, mais pour la première fois nous allons pouvoir voir le modèle sur un banc d'essai filmé. Et il s'avère qu'il y a une raison pour laquelle personne n'a osé mettre la Chiron au banc d'essai...

L'ensemble du soubassement de la Chiron est protégé par un plateau monobloc qui a dû être retiré avant le banc d'essai. L'équipe du Cannonball Garage a dû démonter la protection afin de placer la voiture sur le banc. D'ailleurs, la Chiron entrait à peine dans le dyno et l'équipe a tout fait "très lentement et prudemment, plus que d'habitude".

"Ce que nous avons trouvé, c'est peut-être le plus grand plateau monobloc du monde sous cette voiture", a déclaré Arne Toman, propriétaire du Cannonball Garage, à The Drive.

Alors, quels sont les chiffres ? La Chiron a enregistré 1369 chevaux (1007 kilowatts) aux roues et 1577 Newton-mètres de couple aux roues, disponibles à 6620 tr/min et 5060 tr/min, respectivement. En tenant compte d'une perte moyenne de 15 % dans la chaîne cinématique, cela signifie que le moteur délivre environ 1570 ch (1157 kW) et 1813 Nm de couple.

L'équipe du Cannonball Garage explique que ces résultats ont été obtenus avec un véhicule en état de marche fonctionnant avec du carburant à indice d'octane 93. Elle a produit "cette puissance avec une telle grâce, à la fois silencieuse et sans incident", prouvant qu'elle est "l'une des voitures les plus étonnantes jamais produites".

La vidéo en haut de cette page offre un regard approfondi sur le parcours sur le banc d'essai et révèle les petits secrets qui entourent le processus. Vous trouverez ci-dessous une autre vidéo, plus artistique, sur le banc d'essai.