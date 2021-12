Rouler en SUV, c'est prouvé, donne un sentiment accru de sécurité au volant. C'est toujours plus agréable d'être de sentir un peu au-dessus des autres, ou du moins ne pas se sentir écrasé par les autres. Quoique les SUV urbains étant maintenant tellement courants, il faut carrément voir plus grand pour se démarquer. Et justement, nous avons peut être ce qu'il vous faut !

Voici le Terradyne Gurkha. Comme vous pouvez le constater, ce SUV est tout sauf conventionnel. En plus d'être un LAPV (Light Armored Patrol Vehicle), c'est aussi un tout-terrain. Il est actuellement mis aux enchères sur Collecting Cars, avec déjà 55 offres faites au moment de la rédaction de cet article.

Galerie: Terradyne Gurkha LAPV à vendre d'occasion

7 Photos

Le Terradyne Gurkha a débuté sa vie sous la forme d'un Ford Super Duty F-450, dont l'intérieur, l'instrumentation et l'électronique ont été repris de l'énorme camion de l'ovale bleu. Il a été conçu principalement comme un véhicule militaire pour les forces de l'ordre, mais cet exemplaire a été modifié comme modèle civil à des fins de sécurité privée. Et bien qu'il s'agisse d'un modèle 2017, ce Gurkha a un kilométrage relativement faible, avec à peine plus de 15 700 miles (environ 25 000 kilomètres) au compteur.

Comme mentionné, il s'agit d'un véhicule blindé avec un niveau de blindage minimum de B4. Les panneaux et autres pièces sont construits dans un souci de légèreté, car il est destiné à un usage civil. L'habitacle a également été amélioré avec du cuir et de l'Alcantara, et la capacité d'accueil peut atteindre six personnes.

Sous le capot, le Gurkha est propulsé par un moteur V8 6,7 litres qui développe 330 chevaux. Il est également équipé d'un pack tout-terrain comprenant des amortisseurs Fox, un treuil lourd WARN 16.5ti (capacité de traction de 16 500 lb (ou 7484 kg) avec câble métallique de 90 pieds ou 27 mètres), des composants de treuillage à système fermé de Factor 55, un blocage de différentiel avant et un compresseur d'air à haut rendement embarqué.

À l'heure actuelle, l'offre actuelle sur le site Terradyne Gurkha est de 150 000 $ (133 000 €) et il reste trois jours pour fixer votre prix. Si vous souhaitez l'ajouter à votre liste d'achats pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à consulter Collecting Cars en cliquant sur le lien ci-dessous.