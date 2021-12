L'invasion des SUV n'est pas terminée et s'accélère avec de nouveaux protagonistes en 2022. Le calendrier de la nouvelle année est déjà bien rempli de présentations, d'inaugurations et de lancements commerciaux de nombreux SUV de presque toutes les marques, y compris Alpine, Ferrari et Lotus qui, jusqu'à présent, sont restées à l'écart du segment.

Afin de clarifier et de dissiper les derniers doutes concernant les nouveaux SUV qui arriveront en 2022, nous avons dressé une liste des nouveautés, classées par marque dans l'ordre alphabétique et avec les dates approximatives de lancement ou de révélation. Allez, c'est le moment de découvrir tous les nouveaux SUV pour 2022.

Aiways

Après le U5, la marque chinoise Aiways s'apprête à présenter le SUV coupé U6, dont les deux points forts sont le style sportif et l'aérodynamisme. L'Aiways U6 devrait faire ses débuts en Europe au début de 2022.

Alfa Romeo

Alfa Romeo est le constructeur qui a en magasin l'un des SUV les plus attendus de 2022, le Tonale, qui sera dévoilé dans sa forme finale en mars et arrivera dans les concessions le 4 juin 2022. Le Tonale sera la première voiture électrifiée de l'histoire de la Maison du Biscione, un hybride rechargeable dont la puissance est à la mesure de son blason.

Les débuts de l'Alfa Romeo Brennero, plus compact, sont en revanche plus lointains, et pourraient êrriver fin 2022 sous forme de concept, comme le Tonale l'a fait en 2019. Le style du SUV de segment B d'Alfa Romeo sera l'œuvre du nouveau chef Alejandro Mesonero-Romanos et sera basé sur la plateforme STLA Small de Stellantis pour être également 100% électrique.

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale (mars 2022)

Alfa Romeo Brennero (fin 2022)

Alpine

La première apparition d'un SUV badgé Alpine est attendue pour la mi-2022, lorsque le SUV coupé sportif à propulsion électrique basé sur la plateforme CMF-EV qui sous-tend déjà la Renault Megane E-Tech Electric et la Nissan Ariya sera révélé. Le style de ce nouveau rival du Porsche Macan devrait rappeler l'Alpine A110, mais en version surélevée, tandis que les deux moteurs électriques devraient développer environ 400 ch à envoyer aux quatre roues.

Teaser Renault Alpine GT

SUV Alpine (mi-2022)

Aston Martin

L'Aston Martin DBX se prépare à élargir sa gamme au cours de l'année 2022 avec une série de nouveaux groupes motopropulseurs qui devraient commencer par le DBX Hybrid équipé du six cylindres 3.0 m hybridation douce de plus de 450 ch, peut-être uniquement pour la Chine. Les connaisseurs des moteurs les plus puissants et les plus prestigieux attendent également avec impatience l'Aston Martin DBX S qui, en 2022, pourrait être propulsée par le moteur V12 5.2 biturbo de plus de 700 ch de la DBS Superleggera ou par le V8 4.0 biturbo de 585 ch. Il y a également des rumeurs concernant une toute nouvelle variante de carrosserie DBX Coupé.

Aston Martin DBX S photos espion

Audi

Une foule de nouveaux SUV Audi devraient être dévoilés au monde en 2022, à commencer par le Q6 e-tron qui est dévoilé à la fin de l'année sur une nouvelle plateforme pour compléter l'autre e-tron électrique. Équipé de deux moteurs électriques, d'une transmission intégrale quattro et d'un système électrique de 800 volts, le Q6 e-tron sera disponible en version standard d'environ 400 ch et en version sportive RS de 600 ch.

Audi Q6 e-tron, photos espions en Suède

C'est l'heure du restylage pour l'Audi e-tron et l'Audi e-tron Sportback, qui s'apprêtent à mettre à jour certains détails, comme les optiques et les équipements. Il est également prévu d'optimiser la batterie, l'efficacité du moteur électrique et la gestion électronique. Pour les deux, la révélation devrait avoir lieu à la fin de l'année, avec un lancement commercial en 2023.

Audi Q6 e-tron (fin 2022)

Restylage de l'Audi e-tron (fin 2022)

Restylage de l'Audi e-tron Sportback (fin 2022)

Bentley

L'unique SUV de Bentley, le Bentayga, sera également proposé en version LWB à empattement allongé à partir du début de l'année 2022, mais on ne sait pas encore s'il s'agira d'une version réservée à la Chine ou si elle sera disponible sur tous les marchés mondiaux. Le Bentayga LWB devrait être propulsée exclusivement par le V12 6.0 de 608 ch.

Bentley Bentayga, une version mystère en test sur le Nürburgring

Bentayga LWB (début 2022)

BMW

Le premier des nouveaux SUV de BMW pour 2022 est le X1 de troisième génération, qui aura une gamme entièrement électrifiée avec des versions hybrides douces et hybrides rechargeables, y compris une version sportive M35i. La nouvelle année nous apportera également la première BMW iX1, une variante électrique du SUV compact allemand qui, comme son frère traditionnel, disposera d'une traction avant et d'une traction intégrale.

BMW X1 M35i, photo espion du SUV de 306 ch BMW Concept XM

Au sommet de la gamme des SUV on trouvera le BMW XM, un hybride rechargeable doté d'un V8 de 705 ch qui ne sera proposé que sous la marque BMW M et qui arrivera sur le marché fin 2022.

BMW X1 (début 2022).

BMW iX1 (mi-2022)

BMW XM (fin 2022)

Citroën

Citroën avance sur deux fronts pour ses nouveaux SUV 2022, tous deux dans le moyen-haut de gamme. Le premier est le restylage du C5 Aircross, qui s'apprête à arborer une nouvelle face avant avec une calandre divisée en X et de nouveaux phares. À l'intérieur également, une mise à jour de l'infodivertissement et d'autres détails sont attendus.

Citroën C5 X

La deuxième offre est la Citroën C5 X, un vaisseau amiral dont le style se situe quelque part entre une berline et un crossover surélevé qui a déjà été dévoilé, mais qui sera dans les concessions au début de 2022.

Citroen C5 Aircross

Citroën C5 X (mars 2022)

Cupra

Cupra est la marque sportive espagnole qui devrait dévoiler sa version du Seat Tarraco, le SUV compact à 7 places apparenté au Volkswagen Tiguan Allspace, en 2022. La premier Cupra Tarraco devrait être propulsé par le moteur 2.0 TSI de 320 ch, dont les performances sont conformes à celles de la marque catalane.

Seat Tarraco

Cupra Tarraco (début 2022)

Dacia

Le lancement, en octobre 2022, du Dacia Bigster, le SUV le plus grand et le plus moderne de la société roumaine, qui utilise la nouvelle plateforme modulaire CMF-B pour offrir un véhicule adapté aux familles nombreuses qui souhaitent limiter les coûts d'achat, est également très attendu.

Dacia Bigster Concept

On ne sait pas encore si la Dacia Bigster sera également proposée en version 7 places, tandis que pour les moteurs il devrait y avoir un choix entre 1.0 et 1.3 essence.

Dacia Bigster (octobre 2022)

DS

En plus de la DS 4, qui arrivera en concession au tournant de l'année, la marque premium française de Stellantis s'apprête à dévoiler le DS 7 Crossback restylée et à commercialiser une version actualisée de la DS 3 Crossback E-Tense avec une autonomie électrique accrue.

DS 4

DS 4 (fin 2021 - début 2022)

DS 3 Crossback E-Tense

Restylage du DS 7 Crossback

Ferrari

Le Ferrari Purosangue, le premier coupé SUV/crossover du Cavallino Rampante, qui sera dévoilé au cours du second semestre 2022 et livré aux clients en 2023, remplit les pages des magazines et journaux en ligne depuis longtemps. Pour l'instant, il n'existe que des photos espions du Purosangue, récemment immortalisé par ses formes presque définitives et fortement camouflées qui ne laissent pas voir grand chose...

Ferrari Purosangue, photos espions avec la carrosserie "standard".

Il existe des rumeurs concernant plusieurs versions du Purosangue, en commençant par le V6 hybride rechargeable de 830 ch de la Ferrari 296 GTB et en terminant par le V8 hybride rechargeable de 1000 ch de la SF90 Stradale. Des rumeurs font également état d'un moteur V12 pour le haut de gamme.

Ferrari Purosangue

Fiat

Du côté de Fiat, on s'attend à une série de mises à jour réservées à la 500X, qui devrait recevoir un restylage inspiré de l'esthétique de la 500 électrique courant 2022. Dans le même temps, nous verrons également l'introduction du moteur 1.5 FireFly mild hybrid à quatre cylindres turbocompressés de 48 volts avec des puissances de 130 et 160 ch.

Fiat 500X 2022

Restyling de la Fiat 500X

Ford

Le Ford Kuga restylé fait partie des certitudes pour 2022, avec une série de mises à jour dédiées à la partie avant, des phares à LED avec une nouvelle signature lumineuse et des mises à jour classiques de l'infodivertissement et des groupes motopropulseurs hybrides.

Ford Kuga, les premières photos espionnes du restyling

Un tout nouveau SUV Ford pourrait être le SUV électrique aperçu sur plusieurs photos espions qui pourrait rejoindre la Mustang Mach-E et remplacer la Mondeo.

Restyling du Ford Kuga (mi-2022)

SUV électrique Ford

Honda

Le mois de février 2022 marque le début des livraisons du nouveau Honda HR-V, le SUV compact et entièrement hybride qui, outre un style entièrement nouveau, est équipé d'un moteur 1,5 litre avec un système et d'un système HEV de 131 ch.

Honda HR-V

Hyundai

Pour 2022, chez Hyundai , on attend la Ioniq 5 N, la version sportive de la voiture électrique coréenne qui pourrait surprendre le monde des amateurs de conduite rapide avec une puissance d'environ 600 ch et des performances de supercar.

Hyundai Ioniq 5 N, photos espion

Hyundai Ioniq 5 N

Jeep

Chez Jeep il y aura pas mal de nouveautés pour 2022 notamment avec le lancement du Grand Cherokee en Europe après l'été, pour la première fois également dans une version hybride rechargeable 4xe. On attend également avec impatience le restylage du Jeep Renegade qui, d'ici la mi-2022, connaîtra plusieurs changements au niveau des phares, de la face avant et de l'instrumentation numérique.

Jeep Renegade restylé Jeep Grand Cherokee

On est un peu moins sûr des débuts en 2022 de la "Baby Jeep", le SUV compact qui serait positionné un cran en dessous du Renegade.

Jeep Grand Cherokee (septembre 2022)

Restyling de la Jeep Renegade (mi-2022)

Jeep Baby

Kia

La plus grande nouveauté de Kia pour 2022 est certainement le nouveau Sportage, dont les livraisons débutent dès janvier dans ses versions hybride douce, hybride et hybride rechargeable.

Kia Sportage hybride rechargeable Kia Niro

Le nouveau Kia Niro devrait également être commercialisé dans l'année à venir, avec son nouveau design extérieur et intérieur et ses moteurs électrifiés, entièrement hybrides, hybrides rechargeables et 100% électriques.

Kia Sportage (janvier 2022)

Kia Niro (juin 2022)

Lamborghini

À Sant'Agata Bolognese, les préparatifs battent leur plein pour le lancement du Lamborghini Urus Evo, la version aestyléectualisée du super SUV sportif italien, qui devrait peu changer en termes de style et probablement confirmer le moteur V8 4.0 biturbo de 650 ch. Certaines rumeurs parlent également de l'apparition possible d'une version hybride rechargeable de 820 ch.

Lamborghini Urus Evo surpris sur le Nürburgring

Lamborghini Urus Evo

Land Rover

L'une des nouveautés pour 2022 que nous réserve Land Rover concerne le Defender, qui aura une version 130 à empattement allongé, également en version pick-up. Le gigantesque nouveau Range Rover, quant à lui, fera ses débuts au printemps sur la base de la nouvelle plateforme MLA-Flex de et avec une série de moteurs hybrides doux et hybrides rechargeables.

Range Rover Range Rover Sport, photo espion

Autre lancement prévu, celui du nouveau Range Rover Sport, qui aura un nouveau style et des moteurs dérivés de sa grande sœur Range Rover.

Land Rover Defender 130

Range Rover (printemps 2022)

Range Rover Sport (printemps 2022)

Lexus

La deuxième voiture électrique de Lexus est une fois de plus un SUV, cette fois-ci un grand SUV appelé RZ. La plateforme e-TNGA offre une transmission intégrale avec un moteur électrique pour chaque essieu, une direction "by wire" et un couple distribué sélectivement à chaque roue en fonction des besoins de traction.

Teaser de la Lexus RZ

Lexus RZ (printemps 2022)

Lotus

Lotus se prépare également à lancer son premier SUV, actuellement connu sous le nom de Type 132 et seulement révélé par quelques teasers. Il s'agira d'un SUV sportif électrique doté d'une architecture à 800 volts, d'un aérodynamisme actif et d'aides à la conduite de nouvelle génération.

Lotus Type 132 teaser

Lotus Type 132 (Printemps 2022)

Maserati

Nous avons presque tout vu du Maserati Grecale. La seule chose qui manque maintenant est la révélation en première mondiale au printemps 2022, lorsque nous serons en mesure de voir clairement la forme du nouveau SUV sportif compact de Maserati.

Prototype Maserati Grecale

La promesse des ingénieurs de Modène est que la Maserati Grecale sera la référence en termes de performances de conduite parmi les SUV.

Maserati Grecale (printemps 2022)

Mazda

Deux nouveaux SUV de la marque Mazda sont attendus entre 2022 et 2023. Le premier est le Mazda CX-60 qui est basé sur une nouvelle plateforme à propulsion arrière et à traction intégrale, positionné un cran au-dessus du CX-5 qui commence comme une conception à traction avant. Le Mazda CX-80 sera encore plus grand et comportera sept places.

Mazda CX-60

Mazda CX-80

Mercedes

Beaucoup de nouveaux SUV électriques pour Mercedes, qui commence 2022 avec les livraisons de l'EQB. Elle sera suivie par l'arrivée du majestueux SUV EQS et de sa version extra-luxe de Mercedes-Maybach. La Maison de l'Étoile présente également la deuxième génération de son GLC en 2022.

Mercedes EQB Mercedes EQE SUV

Le Mercedes GLE devrait également subir un restylage, tandis que le SUV EQE est son successeur électrique.

Mercedes EQB (janvier 2022)

SUV Mercedes EQE

SUV Mercedes EQS

SUV Mercedes-Maybach EQS

Mercedes GLC (mi-2022)

MINI

Le nouveau MINI Countryman, dont la commercialisation est prévue fin 2022, sera plus grand que le modèle actuel et également 100 % électrique. Parmi le peu d'informations disponibles et les photos espions, nous pouvons également anticiper la confirmation de la version hybride rechargeable.

Mini Countryman, photos d'espionnage

MINI Countryman (fin 2022)

Nissan

Nissan présentera le nouveau X-Trail et l'Ariya électrique en Europe en 2022.

Nissan Ariya

Nissan X-Trail

Nissan Ariya

Opel

Pour l'instant, le seul nouveau SUV d'Opel en 2022 semble être le dénommé Astra "Cross", une version sportive et quelque peu coupé apparentée aux autres SUV/crossovers Stellantis. La longueur devrait être d'environ 4,4 mètres.

Opel Astra Cross

Peugeot

Peugeot est sur la même longueur d'onde qu'Opel et prévoit de lancer le 3008 Cross, une berline/SUV de taille moyenne aux formes de coupé et à la posture sportive.

Peugeot 3008 Cross (été 2022)

Polestar

Le premier des nouveaux SUV électriques de la marque suédoise est le Polestar 3, un modèle premium qui promet dès ses premiers teasers d'avoir un look original et de nouveaux systèmes de conduite autonome.

Polestar 3, le premier teaser

Polestar 3

Porsche

L'engagement de Porsche sur le segment des SUV se poursuit en 2022 avec le restylage du Cayenne et du Cayenne Coupé, qui bénéficieront de mises à jour cosmétiques mineures et d'un intérieur remanié.

Porsche Cayenne Turbo Coupe restyling 2022 Porsche Macan, photo de la version électrique

Le nouveau Porsche Macan, qui sera lancé entre 2022 et 2023, sera le premier SUV électrique de la firme allemande, basé sur la plateforme PPE et toujours aussi sportif.

Restyling de la Porsche Cayenne

Restylage du Porsche Cayenne Coupé

Porsche Macan

Renault

Le premier nouveau SUV de Renault est la Megane E-Tech Electric, dont le lancement commercial est prévu début 2022. Il sera suivi par le Renault Austral, successeur du Kadjar et à nouveau apparenté au Nissan Qashqai.

Renault Mégane E-Tech

Renault Megane E-Tech électrique (début 2022)

Renault Austral (printemps 2022)

Skoda

Skoda présente le Karoq restylée, qui améliore l'aérodynamisme, l'équipement et met à jour les détails à l'intérieur et à l'extérieur. Les moteurs restent à essence et diesel.

Skoda Karoq

Restylageing du Skoda Karoq

Smart

Le premier SUV de Smart est prévu pour 2022 et est basé sur le Concept #1 vu au salon de l'automobile de Munich. Avec une longueur de 4,29 mètres et les formes arrondies typiques qui caractérisent également la fortwo et la forfour, le nouveau SUV smart s'annonce comme un véhicule électrique tourné vers l'avenir, tant au niveau des équipements embarqués que des aides à la conduite.

Concept intelligent #1

SsangYong

Sous le nom de projet J100, la société coréenne SsangYong est maintenant prête à présenter son premier SUV électrique. Son style massif et volumineux suggère qu'il sera positionné dans le segment des C-SUV.

Ssangyong J100 et Korando e-Motion

SsangYong devrait également lancer le X200, un véhicule tout-terrain plus spécialisé qui concurrencera directement le Land Rover Defender et le Ford Bronco.

SsangYong J100

SsangYong X200

Subaru

Subaru Solterra est le premier pas de la société japonaise dans le monde des SUV 100% électriques. La base sur laquelle le Solterra a été développé est la même que le Toyota bZ4X et nous le verrons au premier semestre 2022.

Subaru Solterra

Subaru Solterra (première moitié de 2022)

Suzuki

Le nouveau Suzuki S-Cross de deuxième génération est modifié jusqu'à la dernière vis et offre une transmission intégrale associée au moteur 1.4 mild hybride de 129 ch. Une version hybride rechargeable devrait également être lancée au cours de l'année 2022.

Suzuki S-Cross

Suzuki S-Cross

Toyota

Double nouvelle pour Toyota, qui commercialisera en 2022 sa première voiture purement électrique, la bZ4X, en plus de la Corolla Cross entièrement hybride. La Toyota bZ4X est une voiture électrique de 4,69 mètres de long avec une autonomie annoncée de 450 km et une puissance maximale de 217 ch dans la version AWD à deux moteurs.

Toyota bZ4X Toyota Corolla Cross

La Toyota Corolla Cross, quant à elle, est équipée du système hybride doux de cinquième génération avec un moteur 2.0 de 197 ch, également à traction intégrale. Avec ses 4,46 mètres de long, il se situe à mi-chemin entre le C-HR et le RAV4.

Toyota bZ4X

Toyota Corolla Cross

Volkswagen

Le Volkswagen Taigo, le SUV coupé basé sur le T-Cross mais dont les dimensions ressemblent à celles du T-Roc, devrait être livré début 2022. Le Volkswagen T-Roc lui-même a subi un restylage qui sera disponible à la mi-2022.

Volkswagen T-Roc Volkswagen Taigo Volkswagen ID.5 GTX

L'autre SUV coupé de Volkswagen pour 2022 est l'ID.5, une voiture électrique de 4,59 mètres de long qui se situe un cran au-dessus de l'ID.4, a une autonomie allant jusqu'à 520 km et atteint 299 ch dans la version GTX.

Volkswagen Taigo

Restylage du Volkswagen T-Cross (mi-2022)

Volkswagen ID.5

Volvo

Fin 2021 et début 2022, Volvo commence à présenter dans les salles d'exposition le C40, un SUV coupé électrique d'une autonomie de 420 km.

Recharge du Volvo C40

Toujours en 2022, le nouveau Volvo XC90 devrait faire ses débuts, basé sur la plateforme SPA2 pour les moteurs hybrides rechargeables et 100% électriques.