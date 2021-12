Mini a beau avoir déjà teasé la prochaine génération de Cooper au début du mois dernier, il n'aura pas fallu longtemps pour que le constructeur se fasse doubler par les internets. Un utilisateur d'Instagram, wilcoblok, a publié des images étonnamment révélatrices d'un prototype dépourvu de tout camouflage.

Ces photos semblent être réelles et non pas juste une manipulation Photoshop, et représentent la version sportive à en juger par le "S" qui s'affiche à l'arrière.

En parlant de cela, le "S" apparaît en vert, et nous ne voyons pas les traditionnels doubles embouts d'échappement montés au milieu. Corroboré par l'absence d'une calandre traditionnelle, nous avons des raisons de croire que nous sommes en présence de la Cooper S électrique ! Le design de la partie avant est assez familier avec les grands cercles ronds des phares, bien que les feux inférieurs aient été supprimés pour donner au pare-chocs un aspect simplifié.

C'est l'arrière qui est une surprise totale, car nous commençons à comprendre que Mini nous a totalement trompés lorsqu'elle a publié des images teaser d'un prototype entièrement camouflé. Elle nous a fait croire que le véhicule de test avait la forme habituelle des feux arrière alors qu'en réalité, ils sont totalement différents. Les feux arrière ont une forme trapézoïdale et présentent un motif noir complexe qui nous rappelle une toile d'araignée.

Une épaisse barre noire s'étend sur toute la largeur du hayon et intègre le lettrage "Cooper S". À moins qu'il ne s'agisse d'un camouflage, le logo Mini a un aspect sombre à l'avant et à l'arrière du prototype. Le véhicule semble avoir la carrosserie et les feux de série complets puisqu'il est même doté d'une caméra de recul accrochée sous cette barre.

Galerie: 2023 Mini teasers

8 Photos

Mais attendez, il y a plus. Ces photos espion sont encore meilleures car le photographe a également jeté un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle pour révéler un design minimaliste du tableau de bord. Il ne semble pas y avoir de tableau de bord numérique derrière le volant, mais il y a un affichage tête haute. Et puis il y a un gigantesque écran central complètement rond pour l'infodivertissement.

Il semble qu'il y ait encore quelques commandes conventionnelles montées sous les bouches d'aération, sans doute pour permettre un accès rapide aux réglages de la climatisation. Ailleurs, il semble y avoir beaucoup de camouflage visible sur les contreforts de porte et peut-être aussi sur le tableau de bord. Nous pouvons voir les sièges et l'accoudoir qui les sépare, ainsi que le volant à trois branches et au moins une tige derrière lui.

Bien qu'il s'agisse du modèle à toit rigide, un cabriolet a déjà été confirmé pour 2025. Ces clichés montrent la version S, mais une version John Cooper Works encore plus excitante suivra. Il faudra attendre un certain temps avant que la berline ne soit officiellement révélée, puisqu'elle ne sera pas commercialisée avant 2023.