Au fil des ans, nous avons couvert de nombreuses collections de voitures dans le monde entier - des collections officielles des constructeurs automobiles aux collections privées comptant des dizaines de véhicules exotiques. Mais celle dont nous allons vous parler ici risque bien de vous époustoufler.

Notre ami Shmee150 nous emmène faire le tour de ce qu'on appelle The Space DXB, le dernier lieu de Dubaï pour les supercars, les hypercars et les voitures exotiques. C'est l'une des destinations les plus cools pour les amateurs de voitures aux Émirats Arabes Unis et cette longue vidéo nous donne un aperçu des coulisses de certains des véhicules étonnants qui y sont exposés.

La première pièce dans laquelle vous entrez dans cette visite numérique est l'endroit où sont garées des dizaines de Rolls-Royce. Il y a quelques modèles en édition limitée et une Rolls modifiée par Mansory (toujours un spectacle à voir). Mais cette exposition ressemble presque à un concessionnaire de voitures d'occasion bon marché en banlieue, comparé à ce que présente la salle suivante. Il est même difficile de commencer à expliquer quelles sont les voitures qui s'y trouvent.

Disons que la McLaren P1 et la Ferrari LaFerrari ne sont pas les machines les plus exotiques exposées. Il y a deux Bugatti Divo, une McLaren Elva, une Ferrari Monza SP2, et d'autres encore. Un certain nombre de Ferrari, Porsche et Lamborghini spéciales sont également présentes, ainsi qu'une voiture de course Ferrari et une Porsche 918 Spyder. Oh, et nous allions omettre de parler de cette partie avec quelques Mercedes Classe G lourdement modifiés !

Et flottant au-dessus de la salle - littéralement - on trouve une voiture de course monoplace qui peut redescendre au sol pour y être exposée. Il y a également des simulateurs de course grandeur nature basés sur de véritables voitures de course, ainsi que de nombreuses pièces détachées, un flipper, un baby-foot, une table de ping-pong en verre et bien d'autres objets sympas qui complètent la collection de voitures.