Toyota proposera un certain nombre de nouveaux modèles en 2022, qui viendront compléter une gamme déjà bien étoffée, notamment dans le segment des SUV.

La plupart des nouveaux modèles seront, bien sûr, des hybrides, comme c'est déjà le cas pour la quasi-totalité de l'offre de Toyota, mais ce n'est pas tout : avec l'Aygo X et le GR86, en effet, la marque aux trois ellipses proposera ce qui pourrait être la dernière citadine et le dernier coupé non encore électrifiés, alors que d'autre part le SUV BZ4x représente le premier modèle 100 % électrique, premier membre d'une famille qui arrivera au cours des cinq prochaines années.

Voici les nouveautés Toyota pour 2022 :

Toyota Aygo X

L'accord avec PSA qui a donné naissance aux deux premières générations de la Toyota Aygo et de ses jumelles françaises sous la marque Peugeot et Citroën est arrivé à son terme. Mais alors que l'ex-PSA (Stellantis) a décidé de se retirer du segment A, la société japonaise insiste, et en profite pour changer son fusil d'épaule.

La nouvelle Toyota Aygo X, comme son Modèle l'indique (le "X" doit être compris comme "cross"), est en fait un petit crossover de 3,7 mètres, soit 20 cm de plus que les 3,5 mètres qui représentent habituellement la limite du segment A, mais suffisamment petit pour être positionné sous la Yaris, avec laquelle il partage le plancher, offrant un espace intérieur et un coffre (231 litres) un peu plus généreux que ceux d'une "petite" voiture.

Toyota Aygo X

Côté moteur, l'Aygo X se différencie de la Yaris, du moins dans un premier temps, et ne sera pas une hybride. Mais elle proposera tout de même un petit moteur à essence de 1 litre et 72 ch qui promet une consommation extrêmement faible. Elle sera disponible avec une boîte de vitesses manuelle ou CVT, mais la traction avant sera toujours disponible.

Modèle Toyota Aygo X Carrosserie Mini-crossover Moteurs Essence Date d'arrivée Mars 2022 Prix À partir de 15 000 euros (à confirmer)

Toyota GR Corolla

Elle n'a pas encore été officiellement annoncée, mais a été anticipée par une image postée sur le profil Instagram de la branche américaine : la GR Corolla, une version haute performance de la Corolla, signée de l'acronyme de la division sportive Gazoo Racing comme tous les modèles de performance, devrait reprendre les mécaniques de la GR Yaris, donc le moteur 1,6 litre turbo boosté à au moins 300 ch, et les quatre roues motrices.

Toyota GR Corolla camouflée

Préparée comme elle l'est, la Corolla GR devrait tenir tête à la concurrence des futures voitures de sport hybrides comme les Peugeot 308 et Opel Astra, ainsi qu'à la classique Volkswagen Golf R.

Modèle Toyota GR Corolla Carrosserie Berline 5 portes Moteurs Eessence Date d'arrivée Fin 2022 Prix -

Toyota Corolla Cross

À mi-chemin entre la C-HR et le RAV4, la Toyota Corolla Cross est un SUV de 4,46 litres qui promet de la praticité et un compartiment de chargement large mais accessible. Construit sur la même base que les autres Corolla, il est naturellement hybride, mais avec de nombreuses améliorations, notamment des batteries plus légères pour augmenter la puissance et l'autonomie.

Toyota Corolla Cross

Attendu en Europe au second semestre, il proposera une version 2.0 Hybrid à traction avant de 197 ch et une version Hybrid AWD-i équipée d'un second moteur électrique arrière de 42 ch.

Modèle Toyota Corolla Cross Carrosserie SUV compact Moteurs Hybride essence Date d'arrivée Septembre 2022 Prix À définir

Toyota RAV4 restylé

Le temps est venu pour le lifting de mi-carrière du Toyota RAV4, le plus vendu de la gamme, précédé par l'annonce de la nouvelle version RAV4 Trail qui, outre son look légèrement plus tout-terrain, montre des signes indubitables de mise à niveau avec de nouveaux phares à LED avec une signature lumineuse différente, des phares antibrouillard à LED et des jantes en alliage de conception nouvelle.

Toyota RAV4 Trail

La nouvelle finition est attendue, ainsi que le RAV4 de l'année 2022, au début de cette année. Il n'y a pas de nouvelles des mises à jour des motorisations hybrides, bien qu'il pourrait y avoir des optimisations de la batterie comme celles annoncées pour la nouvelle Corolla Cross, dont nous avons déjà parlé dans cet article. Quant aux prix, ils devraient augmenter légèrement s'il n'y a pas d'innovations techniques plus importantes.

Modèle Toyota RAV4 2022 Carrosserie SUV Moteurs Hybride à essence et hybride rechargeable Date d'arrivée Février 2022 Prix À partir de 33 500 euros (indicatif)

Toyota BZ4x

Après avoir présenté le premier modèle 100 % électrique de la marque Lexus avec l'UX 300e, Toyota se prépare à entrer dans le monde de l'électrification pure avec le BZ4x, un SUV de taille moyenne étroitement lié au Subaru Solterra.

Les dimensions sont légèrement supérieures à celles du RAV4, avec une longueur de 4,69 mètres, une hauteur de 1,65 et une largeur de 1,86, mais la plateforme électrique détermine également des proportions différentes et plus athlétiques, avec un empattement de 2,85 mètres, et en même temps un espace intérieur intéressant, dont un coffre d'environ 450 litres.

Toyota BZ4x

La Toyota BZ4x fera ses débuts vers le milieu de l'année avec une variante à moteur et à traction avant produisant 204 ch et une variante à traction intégrale équipée d'un second moteur monté à l'arrière produisant un peu moins de 220 ch. La batterie aura une capacité de 71,4 kWh, ce qui devrait permettre une autonomie maximale de 450 km. De plus, des panneaux solaires sur le toit devraient lui permettre de récupérer suffisamment d'énergie sur un an pour parcourir l'équivalent de 1800 km sans frais.

Modèle Toyota BZ4x Carrosserie SUV moyen Moteurs Électrique, 1 ou 2 Date d'arrivée Juillet 2022 Prix À définir

Toyota GR86

Héritière de la GT86, la Toyota GR86 en est la descendante directe, y compris le développement avec Subaru, qui produira également la jumelle BRZ. Bien qu'elle puisse sembler n'être qu'un simple restylage de sa prédécesseur, il s'agit en fait d'une voiture entièrement nouvelle qui change également de nom, adoptant l'acronyme GR du département Gazoo Racing, comme tous les modèles hautes performances de la gamme Toyota.

Toyota GR86 (Europe)

Outre le design et l'intérieur, qui a également été mis à jour en termes de contenu (connectivité, lumières LED, etc.), le moteur a également changé : il s'agit toujours d'un moteur boxer, mais non plus d'un 2.0 de 200 ch, mais d'un 2.4 de 232 ch, qui permet un 0-100 km/h en un peu plus de 6 secondes. Il n'y a pas de turbo ou d'hybride, Toyota ne déroge pas à la tradition, y compris la boîte de vitesses manuelle, qui peut alternativement être remplacée par une automatique à 6 vitesses.