Moins consommer et émettre de moins en moins de CO 2 , c'est aujourd'hui le combat du siècle pour l'industrie automobile, mais pas seulement. Tous les secteurs sont concernés, et ceux gravitant autour de l'automobile le sont également, notamment ceux liés aux services. Google possède une célèbre application de navigation que nous avons tous utilisée au moins une fois : Google Maps.

Et toujours dans l'optique de consommer moins, l'entreprise américaine vient de proposer une nouvelle fonction aux États-Unis. Google Maps suggèrera désormais à ses utilisateurs l’itinéraire le plus "écologique", selon ses calculs, si celui-ci diffère de l’itinéraire le plus rapide. Cette fonction, pour l'instant réservée aux USA, arrivera en 2022 en Europe et dans d'autres régions du monde.

Ainsi, avec l'intégration de cet itinéraire alternatif, Google estime être en mesure de faire économiser plus d’un million de tonnes d’émissions de CO 2 par an. Google s'est associé au laboratoire national des énergies renouvelables américain (National Renewable Energy Laboratory) pour calculer l’impact écologique des différents itinéraires.

Pour créer cet itinéraire, différents facteurs sont pris en compte, dont notamment le temps de trajet le plus court, qui implique généralement une consommation plus faible, ou encore le nombre de feux, la densité du trafic et le dénivelé. Ainsi, si un itinéraire est plus rapide mais comporte un trop grand nombre de montées, l'application choisira un autre chemin avec moins de dénivelé. Néanmoins, Google précise que les itinéraires les plus rapides coïncideront régulièrement avec les plus écologiques.

Google précise que les utilisateurs pourront supprimer cette fonction via les paramètres de l'application. Actuellement, lorsque nous ajoutons le lieu auquel nous voulons nous rendre, Google fournit l'itinéraire le plus rapide en surbrillance bleue, avec d'autres itinéraires alternatifs en gris. Mais, dès l'année prochaine, cela va changer, puisque l'itinéraire le plus "vert" apparaîtra en bleu et le reste en gris.