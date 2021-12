Pour les amateurs de voitures américaines, la Ford Mustang peut s'apparenter à une sorte de Graal. Depuis les années 1960, la Mustang fait le bonheur des aficionados d'automobile sportive, et malgré la transition énergétique qui s'amorce, l'engouement autour de cette mythique américaine ne s'est pas estompé.

Comme pour chaque modèle, il existe des versions spéciales dont la valeur est aujourd'hui loin d'être à la portée de toutes les bourses. Et la Mustang la plus chère du monde à l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est le prototype Shelby GT350R avec le numéro de châssis 5R002. Il a été vendu pour un montant record de 3,5 millions de dollars (soit environ 3,85 millions de dollars) l'année dernière.

Et, bonne nouvelle pour ceux ayant raté la vente, cette Mustang va revenir aux enchères. Les collectionneurs du monde entier pourront se la disputer lors de la vente organisée par la maison Mecum Auctions à Kissimmee, du 6 au 16 janvier.

Surnommée la "Flying Mustang", elle est l'une des voitures les plus rares et les plus importantes de l'histoire. Conduite et développée par des légendes du sport automobile américain telles que Ken Miles, Bob Bondurant, Chuck Cantwell, Peter Brock et Jerry Titus, elle a été la première Mustang Shelby à remporter une course.

Cette voiture a remporté des dizaines de courses en 1965 et a servi de base aux futurs modèles de cette époque. Après avoir fait ses preuves sur la piste à plusieurs reprises, la voiture a été achetée par l'ingénieur Bill Clawson, qui travaillait pour Ford Performance à l'époque, contre la modique somme de 4000 dollars. Le modèle a participé à d'autres événements, et le moteur a été remplacé par un moteur expérimental dérivé de la GT40 après avoir parcouru des milliers de kilomètres sur les circuits américains.

En 1970, la Mustang passe entre les mains du pilote Luis Blanq-Cacaux qui, après l'avoir utilisée pour quelques week-ends de course, l'abandonne pendant près de 20 ans.

En 1989, elle a été récupérée et exposée au Shelby Museum de Boulder, dans le Colorado, dans l'état dans lequel elle a été trouvée. Par la suite, John Brown's Thoroughbred Restorations a acheté et entièrement restauré la voiture, en remettant en état le moteur 289 d'origine qui développe plus de 300 chevaux.

À l'été 2020, l'histoire particulière de cette Ford et son excellent était ont fait grimper les enchères à plus de 3,5 millions de dollars (environ 3,1 millions d'euros). Mais plus d'un an après la vente, pour des raisons inconnues, l'acheteur a décidé de se séparer de la voiture. Était-ce une simple vente dans le but de spéculer ? Difficile à dire, mais voyons si cette Mustang parvient à être vendue au même prix qu'elle a été achetée en 2020, ou si les enchères vont une nouvelle fois s'envoler.