Déjà plus de quatre ans qu'Audi a bousculé l'appellation de ses modèles. Et quatre ans qu'on ne sait toujours pas vraiment ce que ça veut dire. Ou du moins qu'il est difficile de retenir la définition exacte de ces "35 TDI", "40 TFSI", "50 TFSI e"...

C'est en effet en août 2017 que la firme d'Inglostadt a laissé de côté la nomenclature précédente qui consistait pourtant bel et bien à donner la cylindrée. Quand on lisait 3.0 TDI, on savait qu'il s'agissait d'un moteur de 3 litres de cylindrée. Et pas de manipulations comme chez les concurrents premium allemands BMW et Mercedes, dont les appellations présentaient déjà un décalage avec ce qu'il y avait sous le moteur.

Chez Audi, en 2017, pour la première fois sur l'A8, ont été introduits des nombres, qui allaient de 30 à 70. Depuis ça a évolué, et ça devrait continuer à évoluer encore, et ça va de 25 à 70. Mais à quoi correspondent-ils ?

Tranches de puissance

Exit la référence à la cylindrée donc, ces nombres désignent des fourchettes de puissance du moteur en kilowatts (kW). De fait, les motorisations sont désormais classées par tranches de puissance. Ces tranches évoluent de 5 en 5 et peuvent désigner n'importe quel type de motorisation, qu'il s'agisse de modèles thermiques, hybrides ou électriques.

Voici un exemple concret donné par Audi : une Audi A8 3.0 TDI dans l'ancienne appellation est devenue "Audi A8 50 TDI". Pourquoi ? Car elle développait 286 ch, et que cette puissance se trouve dans la tranche "50" des moteurs développant entre 272 et 312 chevaux.

Pourquoi ces tranches de puissance ? C'est une manière d'harmoniser l'ensemble de la gamme, sans différence entre les différents types de motorisations. Ainsi une voiture électrique et une voiture thermique peuvent être positionnées selon le même critère et être comparées.

Et chez BMW, ça veut dire quoi ? ⠀ BMW explique le nom de ses voitures, et c'est pas évident

Le tableau des puissances Audi

Le problème avec cette appellation, c'est qu'il est très difficile de retenir les tranches telles que découpées par Audi car si elles vont de 5 en 5 pour ce qui est du nom, les puissances ne sont pas découpées de manière régulière. Le mieux est encore de se référer à ce tableau :

Désignation moteur Puissance (chevaux) Puissance (kilowatts) 25 ‹ 110 ch ‹ 80 kW 30 110 - 131 ch 81 - 96 KW 35 145 - 164 ch 110 - 120 kW 40 170 - 204 ch 125 - 150 kW 45 218 - 252 ch 160 - 185 kW 50 272 - 312 ch 200 - 230 kW 55 333 - 374 ch 245 - 275 kW 60 435 - 462 ch 320 - 340 kW 70 544 ch et + 400 kW et +

Le type de moteur

Si les noms des modèles (A3, A5, A8 Q5, Q7...) sont inchangés depuis l'arrivée de la nouvelle appellation des Audi, juste après on trouve également la référence au moteur de la voiture :

TDI (Turbocharged Direct Injection) pour diesel

TFSI (Turbo Fuel Stratified Injection) pour les moteurs essence

TFSI e pour les modèles hybrides rechargeables

e-tron pour les modèles 100 % électriques

g-tron pour les modèles au gaz naturel

Exceptions

À noter que les modèles haut de gamme, comme les versions S, RS ou même R, n'optent pas pour la nouvelle nomenclature dans leur nom, et conservent leur appellation d'origine. Pourquoi ? Audi explique que c'est en raison de leur positionnement supérieure dans la gamme.