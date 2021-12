La Rolls-Royce Spectre sera une voiture importante pour l'évolution de la firme britannique. Ce modèle sera la première Rolls-Royce 100 % électrique et fera ses débuts à la fin de l'année 2023, amorçant le processus d'électrification qui conduira la marque à ne proposer que des modèles électriques à partir de 2030.

Les informations concernant la Rolls-Royce Spectre sont encore rares, mais des informations relayées par nos confrères d'Autocar révèlent un lien possible avec un autre fleuron du groupe BMW, l'iX.

Même si Rolls-Royce fait partie du groupe BMW, les liens entre la firme bavaroise et la marque britannique ne sont pas évidemment. En dehors du V12 que BMW utilisait dans sa 760Li et qui équipe les modèles Rolls-Royce, rares sont les synergies entre les deux marques.

Avec l'avènement de la voiture électrique, cela ne devrait pas forcément changer, compte tenu du fait que la Spectre reposera sur une plateforme qui lui sera propre et qui ne sera pas partagée avec le BMW iX. Néanmoins, afin de limiter les coûts de développement, Rolls-Royce pourrait utiliser le même groupe motopropulseur que la future BMW iX M60. Ainsi, la Spectre pourrait recevoir deux moteurs électriques et une transmission intégrale pour une puissance cumulée de près de 600 chevaux.

La BMW iX, dans sa version la plus puissante, pourra abattre le 0 à 100 km/h en quatre secondes environ, tandis que la Spectre, grâce à une carrosserie plus aérodynamique du fait qu'il s'agira d'un modèle appartenant au segment des coupés, serait capable d'accélérer encore plus rapidement.

Le futur vaisseau amiral électrique de la firme britannique sera testé sur plus de deux millions de kilomètres entre les essais en laboratoire et sur route. Chaque modèle sera construit à la main, à Goodwood, dans la même usine où sont assemblés les modèles actuels.