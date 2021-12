Renault a posé les bases de la transition électrique depuis plusieurs années déjà, en présentant la Zoe, le Kangoo Z.E., la Fluence Z.E., le quadricycle Twizy et la Twingo Electric, ainsi que plusieurs moteurs hybrides. Mais ce que nous verrons à partir de 2022 avec les premières étapes du plan "Renaulution" annoncé sera un changement plus radical.

Pas moins de 14 nouveaux modèles ont été annoncés, dont sept seront électrifiés d'ici 2025, c'est-à-dire en seulement quatre ans, avec l'ambition de gagner des positions sur les segments C et D et de rendre la voiture électrique plus accessible. En attendant les "petits" modèles, nous commencerons par la nouvelle Mégane électrique et le crossover hybride Austral.

Voici les nouveaux produits de Renault pour 2022:

Renault 5 E-Tech électrique

La réédition moderne et à zéro émission de la Renault 5 historique ne sera pas commercialisée en 2022 mais l'année suivante. Mais il n'empêche que 2022 devrait nous offrir un bel aperçu de ce qui nous attend, très probablement avec la présentation de la version de série.

Il s'agit surtout de savoir dans quelle mesure elle ressemblera à l'audacieux concept-car dévoilé en janvier dernier et vu en direct au salon de l'automobile de Munich, et si elle sera aussi agressive, avec des références aux R5 Turbo et GT Turbo du passé.

Prototype Renault 5

Avec la Renault 5 Electric, la firme au Losange entend démocratiser la voiture électrique et lancera donc une voiture à la fois attirante et pratique à un prix qui se rapproche de celui des bicorps traditionnels, grâce à des batteries moins chères. En 2024, nous verrons également le retour de la 4L, mais à part la curieuse avant-première d'il y a quelques mois, il faudra attendre encore un peu pour avoir un véritable aperçu.

Modèle Renault 5 E-Tech électrique Carrosserie Berline 5 portes Moteurs Électrique Date d'arrivée Fin de 2022 (avant-première) Prix -

Renault Mégane E-Tech électrique

L'une des plus grosses nouveautés du calendrier des nouveautés 2022 sera la nouvelle compacte Renault Mégane E-Tech Electric, qui, dans un premier temps, coexistera avec le modèle actuel (déjà disponible en version hybride) avant de le remplacer. Elle arrivera au début de l'année, les commandes devraient être ouvertes en février et arriver chez les concessionnaires quelques mois plus tard.

Renault Megane E-Tech électrique

La Renault Mégane E-Tech électrique est plus compacte que sa sœur traditionnelle, mais plus spacieuse : 4,21 mètres de long pour un empattement de 2,70 mètres, elle présente des formes de crossover qui, associées à une plateforme électrique sans encombrement mécanique, permettent des volumes intérieurs plus généreux.

Ne manquez pas : Tous les nouveaux SUV de 2022, marque par marque

Le principal atout de la Renault Mégane E-Tech Electric sera son pack batterie, plus fin et plus léger, qui sera disponible en deux tailles, à partir de 40 et de 60 kWh avec des moteurs de 130 et 218 ch respectivement, une autonomie de 300 et 470 km en cycle WLTP et, pour toutes les versions, recharge en courant alternatif jusqu'à 22 kW de puissance et en courant continu jusqu'à 130 kW. De quoi récupérer de l'énergie pour 300 km en une demi-heure.

Nom Renault Mégane E-Tech électrique Carrosserie Crossover compact Moteurs Électrique Date d'arrivée Février 2022 (lancement) Prix À confirmer

Renault Kangoo E-Tech électrique

Le premier à arriver, déjà annoncé et présenté, sera le modèle commercial Renault Kangoo Van E-Tech Electric destiné aux professionnels. Mais celui destiné au transport de personnes suivra avant la fin de l'année 2022, afin de ne pas laisser trop de terrain aux versions à batterie des rivaux Citroën Berlingo, Peugeot Rifter et Opel Combo, ou de ses propres jumeaux Mercedes EQT (basé sur Citan) et Nissan Townstar.

Renault Kangoo Van E-TECH Electrique

Le Kangoo est équipé d'une batterie lithium-ion de 44 kWh qui alimente un moteur de 122 ch et promet jusqu'à 300 km d'autonomie en cycle WLTP. Pour la recharge, il existe des chargeurs 2 et un mode rapide avec lequel vous pouvez récupérer jusqu'à 170 km en une demi-heure.

Nom Renault Kangoo E-Tech Electric Carrosserie Utilitaire compact Moteurs Électrique Date d'arrivée Automne 2022 Prix À confirmer

Renault Austral

L'annonce du nom et les premières informations succinctes sur le Renault Austral, le SUV qui remplacera le Renault Kadjar dans quelques mois, ont été faites début décembre, avec une courte vidéo teaser montrant quelques détails. L'entreprise le présente comme un modèle compact, de 4,51 mètres de long et de cinq places.

Le prototype Renault Austral en test

Nous ne savons encore rien de la mécanique, mais étant donné qu'il est basé sur la même plateforme que le Nissan Qashqai , nous pouvons nous attendre à une hybridation douce et aux moteurs hybrides e-Power communs au crossover japonais. Cependant, on ne sait pas encore s'il partagera également l'intéressante solution E-Power, l'hybride de série à propulsion électrique mais alimenté par un moteur à essence, ou si Renault l'équipera en hybride ou hybride rechargeable, comme les Captur et Arkana.