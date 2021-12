Juste avant de partir à fond sur l'autoroute, juste une petite mise en perspective s'impose : saviez-vous que la Lamborghini Aventador a déjà plus de 10 ans ? Lancée en février 2011, la supercar a été conçue pour remplacer la Murcielago, alors âgée de dix ans, en tant que nouveau modèle phare de Lambo. Mais malgré son âge, elle est toujours l'une des voitures les plus rapides de la planète !

Et puis si elle est plus que jamais dans la légende, c'est l'une des rares voitures de série à disposer encore d'un moteur V12 à aspiration naturelle. Et quel moteur ! Un V12 de 6,5 litres développant 740 chevaux (544 kilowatts) et 690 Nm sur l'Aventador S. Alors pour ceux qui se demanderaient à quelle vitesse cette supercar à traction intégrale peut rouler sur l'Autobahn, voici une vidéo qui montre une Aventador atteignant plus de 320 km/h sur l'autoroute la plus rapide d'Europe.

La vidéo de huit minutes réalisée par AutoTopNL nous envoie sur l'autoroute dans cette Aventador S qui accélère à partir de différentes vitesses à plusieurs reprises, très probablement pour chauffer le moteur et la transmission. Il est très impressionnant de voir une voiture atteindre 130 km/h en deuxième vitesse, puis accélérer aussi rapidement jusqu'à 200 km/h en quatrième vitesse.

Comme on peut s'y attendre, l'Aventador S n'a aucun mal à atteindre cette vitesse. Malheureusement, l'Autobahn était très fréquentée ce jour-là, mais il y avait des sections où la voie de gauche était vide et c'est là que la supercar de Sant'Agata Bolognese a pu libérer tout son potentiel.

345 km/h, c'est la vitesse maximale que l'on peut voir dans la vidéo et nous devons admettre que l'Aventador S y va sans forcer. Pas de secousses, pas de vibrations, pas d'inconfort pour le conducteur à une vitesse qui est presque trois fois supérieure à la vitesse moyenne sur autoroute en Europe. Puissamment impressionnant !