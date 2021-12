Toyota et Lexus ont présenté aujourd'hui une série de véhicules électriques à venir, et parmi les 15 modèles présentés, il y en a évidemment un qui retenu tout particulièrement notre attention. Il s'agit de la Lexus Electrified Sport, un concept de supercar 100 % électrique qui semble être l'héritière 2.0 de la fabuleuse Lexus LFA et son V10 à la sonorité incroyable.

Lexus l'a confirmé : cette voiture dépassera le stade de concept-car et sera produite. Reste à savoir s'il s'agira d'une édition limitée ou non. D'une manière générale, esthétiquement, le concept-car est plutôt attrayant, avec un long capot, des optiques avant en forme de boomerang qui ne sont pas sans rappeler ceux de certaines McLaren, un kit aérodynamique imposant, des pneus larges ou encore des feux arrière qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'Audi e-tron GT.

Comme c'est le cas pour les autres concepts électriques présentés, Lexus ne montre pas encore l'intérieur de sa supercar. La voiture serait capable de passer de 0 à 100 km/h en deux secondes environ, lui permettant ainsi d'aller jouer des coudes avec d'autres supercars 100 % électriques, à savoir la Rimac Nevera ou encore la Tesla Roadster.

La voiture est annoncée avec une autonomie maximale de plus de 700 kilomètres, bien que ni Toyota ni Lexus ne précisent le cycle d'homologation sur lequel ce chiffre est basé.

Précisons également que, lors de la présentation du concept, Lexus a fait écho à la LFA dans son communiqué de presse, il ne s'agit donc pas d'une simple spéculation de notre part : "Lexus développera une voiture de sport électrique avec une batterie de nouvelle génération qui donnera des sensations de conduite et des performances déjà cultivées via le développement de la LFA."