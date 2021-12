Longtemps réfractaire au tout électrique, les temps changent du côté de chez Toyota et Lexus. En début de semaine, les deux marques ont présenté pas moins de 15 concept-cars qui donneront naissance à des versions de série d'ici 2030. 15 autres modèles 100 % électriques viendront compléter la gamme, pour un total d'environ 30 nouveautés pour les deux marques japonaises.

La gamme sera riche et variée, les SUV jouant un rôle primordial évidemment, mais laissant également la place à des modèles non surélevés, dont le successeur de la Lexus LFA. Un concept-car a d'ailleurs été dévoilé pour officialiser les travaux de Lexus à ce sujet, un concept étonnant accompagné de trois autres concepts qui le sont tout autant, et qui préfigurent l'arrivée de deux breaks et d'un cabriolet électrique chez Lexus.

Ces trois modèles, qui n'ont pour l'instant pas de noms, n'étaient pas présents au sein du showroom qui accueillait la conférence de presse d'Akio Toyoda, le patron de Toyota, et sont donc passés quasiment inaperçus. Les trois voitures n'apparaissent que sur quelques photos et sont au premier plan, volant ainsi la vedette à six autres modèles encore masqués, soit un total de 13 voitures électriques.

Les deux breaks sont positionnés à gauche de l'héritière de la Lexus LFA et semblent avoir un look similaire l'un à l'autre. Le modèle le plus proche de la supercar se distingue par une garde au sol plus élevée et des protections au niveau des passages de roue, tandis que l'autre possède un look plus épuré, voire même un peu plus "ramassé" façon Shooting Brake.

Il se pourrait bien que Lexus présente deux modèles concurrents des Porsche Taycan Cross Turismo et prochainement Sport Turismo, bien que les breaks japonais auront très certainement un caractère un peu différent, moins sportif et sûrement plus confortable.

Autre surprise, la présence d'un cabriolet, une carrosserie qui a perdu de sa superbe ces dernières années, la faute à des ventes en baisse. Il pourrait s'agir de l'héritière de la LC, actuellement commercialisée avec un V8 5,0 litres ou un V6 hybride. Les motorisations et les spécifications techniques ne sont pas encore connues pour le moment.

Toyota et Lexus n'ont révélé que très peu de détails sur leurs futurs modèles, notamment parce que certains pourraient changer radicalement ou être remplacés avant leur lancement. Il y a néanmoins quelques certitudes, comme une version badgée Lexus du Toyota bZ4X, ou encore l'arrivée de la fameuse supercar avec une autonomie d'environ 700 kilomètres et qui sera équipée de batteries à l'état solide.