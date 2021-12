Plus que quelques jours avant que ne débutent officiellement les vacances de Noël 2021, ce vendredi 17 décembre au soir, à une semaine tout pile du réveillon de Noël. Et vous serez certainement nombreux à prendre la voiture pour vous rendre sur votre lieux de vacances, et peut être à rejoindre votre famille pour passer les fêtes. Même si l'actuelle montée des contaminations au Covid-19 pousse à la prudence.

Toujours est-il que pour ceux qui se rendraient sur leur lieu de vacances le week-end prochain, du 17 au 19 décembre 2021, sachez qu'il ne devraient pas y avoir de difficultés outre-mesure sur les routes. Bison Futé hisse en effet le drapeau VERT sur l'ensemble du territoire pour les journées de vendredi 17, de samedi 18 et de dimanche 19 décembre. Avec quelques petites exceptions malgré tout. Et surtout, soyez vigilant quant aux conditions météorologiques hivernales, notamment si vous vous rendez en montagne !

Vendredi 17 décembre 2021 - VERT et ORANGE en Île-de-France

Les premiers départs en vacances auront lieu dès ce vendredi 17 décembre. Et forcément, il viendront s'ajouter à la circulation habituelle, notamment autour des grandes métropoles. C'est ainsi que si Bison Futé voit VERT sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs, il prévoit quand même du ORANGE pour les départs en Île-de-France.

Bison Futé conseille donc de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 14h ce vendredi 17.

Samedi 18 décembre 2021 - VERT

Bison Futé ne prévoit pas de difficultés particulières pour la journée du samedi 18 sur les routes de France. C'est VERT sur l'ensemble du territoire.

Attention cependant aux abords des grandes villes et sur les axes desservant les zones commerciales qui connaîtront une circulation dense en raison des déplacements pour les derniers achats de Noël.

Dimanche 19 décembre 2021 - VERT

Ce sera VERT également sur l'ensemble du territoire, sans difficultés particulières prévues, pour la journée du dimanche 19 décembre.

Chantiers et conditions météorologiques

Avec l'hiver, si vous prenez la voiture pour vous déplacer, faites attention aux conditions météorologiques. Bison Futé conseille de consulter son site spécialisé sur l'état des routes à retrouver sur ce lien.

De plus, n'hésitez pas à consulter le site de Météo France avant de prendre la route pour vous assurer des bonnes conditions météo sur votre route.

Enfin suivez les principaux chantiers en cours sur les routes de France sur ce lien.