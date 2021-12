Avant de parler de la vente aux enchères et du format d'achat particulier, parlons de la valeur de cette 128, la valeur affective et historique. C'est la première voiture neuve de Maradona, une voiture qui lui a été offerte en cadeau à Noël 1982. La Fiat est arrivée quand Diego a eu le laissez-passer pour Barcelone.

Avance rapide jusqu'en 2003, lorsque Martin Varrone, un collectionneur de voitures, la trouve à Salto, dans la province de Buenos Aires, en Argentine. La voiture était abandonnée, dans un poulailler. Mais elle avait toujours les papiers.

Comme l'a expliqué M. Varrone à Infobae : "Je me suis rendu au registre des voitures et j'ai demandé le numéro de la plaque d'immatriculation. Et le dossier était là. La voiture était au nom de Diego depuis qu'il l'avait achetée neuve. Les formalités administratives avaient été effectuées par Jorge Cyterszpiler, qui était son agent à l'époque. Et je n'ai même pas hésité : je suis retourné à Salto, je l'ai achetée et je l'ai emportée avec moi."

Aujourd'hui, la Fiat 128 Europa est à la recherche d'un nouveau propriétaire, mais cette fois sous la forme d'un NFT. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce dont il s'agit, les NFT, ou jetons non fongibles, sont quelque chose comme des objets de collection numériques qui ont deux particularités : ils sont stockés sur des blockchains et ils peuvent être très chers.

Galerie: Abandonnée dans un poulailler : l'histoire de la Fiat 128, première voiture de Diego Maradona.

Et si vous vendez une voiture, pourquoi voudriez-vous une pièce de collection numérique ? Sachez qu'ici, celui ou celle qui achètera le jeton recevra en cadeau la véritable 128 qui appartenait à Diego. Le bon numérique sert de preuve de l'originalité de la voiture et, selon Infotechnology, il a été approuvé par Matias Morla, bien que, ne pouvant pas utiliser l'image de Diego Maradona, il sera mis en vente sous le nom de "El Primer Auto de D10S" (la première voiture de D10S).

La Fiat 128 a été lancée en 1969 et a été vendue en Argentine à partir de 1971. Il s'agit d'une petite berline commercialisée jusqu'en 1991 avec des moteurs 1,1, 1,3 et 1,5 litres et plusieurs avancées telles que la boîte de vitesses à 5 vitesses et le passage de l'Europa à la Super Europa au cours des années 80.

Elle a également fait un passage en compétition. Bien que la 128 ne soit pas une voiture particulièrement désirable (au-delà de l'amour que chacun peut lui porter), étant donné le pedigree "maradonesque", les enchères commenceront avec une base de 400 000 dollars. Le délai sera de 60 jours à compter d'aujourd'hui, 15 décembre. À vous de jouer !