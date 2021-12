Nous avons entendu parler pour la première fois de la Premium Platform Electric (PPE) du groupe Volkswagen en 2017, mais ce n'est qu'au début de 2019 que Porsche a annoncé que le Macan de prochaine génération serait le premier à utiliser cette plateforme.

Suivi de près par l'Audi Q6 E-Tron, le premier crossover électrique de Zuffenhausen a récemment été aperçu lors de tests par temps froid alors qu'il rencontrait apparemment quelques problèmes techniques.

Destiné à être vendu exclusivement avec une motorisation électrique, le tout nouveau Macan est tombé en panne à une station de recharge pour des raisons qui restent floues pour le moment. Après avoir remarqué les photographes espions, l'équipe de Porsche a décidé d'agir rapidement et de recouvrir le prototype défaillant. Mais le photographe aura réussi à immortaliser le tableau de bord avant ! La voiture a repris la route après environ quatre heures, retournant au garage en roulant à faible vitesse.

Galerie: 2023 Porsche Macan électrique en panne

2 Photos

À part l'écran d'instrumentation entièrement numérique du conducteur, il n'y a pas grand-chose à voir à l'intérieur. Cependant, sur quelques photos espion, nous remarquons que le Macan EV a des fenêtres sans cadre. L'extérieur est très intéressant et se camoufle encore avec des trompe-l'oeil, comme la fausse calandre ou encore ses deux embouts d'échappement. Il semblerait que les quatre LED typiques serviront de feux de circulation de jour et de clignotants, les feux de croisement et de route principaux étant montés plus bas sur le pare-chocs.

Le prototype semble reprendre quelques éléments provenant de l'actuel Macan à essence. À noter que ce dernier restera sur nos routes pour quelques années encore, et devrait tirer sa révérence en 2024 pour laisser la version électrique comme seule offre. En attendant, il y a encore beaucoup de travail à faire avant les débuts du modèle électrique en 2022.

Un regard plus attentif à l'arrière du prototype montre un aileron actif. Le mécanisme est monté dans le hayon où le Macan électrique cache probablement une barre de lumière LED. Même si nous pouvons voir que le troisième feu stop ne s'étend pas jusqu'aux feux arrière, cela pourrait être dû au fait que le véhicule avait une configuration provisoire utilisée uniquement pendant les essais.

Développée par Porsche et Audi, la PPE servira d'alternative plus sophistiquée à l'omniprésente plateforme MEB du groupe VW. Parmi les principaux avantages de la nouvelle plateforme électrique dédiée, citons la suspension pneumatique, les roues arrière directrices, la vectorisation du couple et une vitesse de charge pouvant atteindre 350 kW grâce à la configuration à 800 volts.

Les niveaux de finition standard d'un modèle basé sur la PPE se contenteront d'une propulsion arrière grâce à un seul moteur électrique monté à l'arrière. Les modèles plus chers ajouteront un moteur avant pour plus de puissance et une transmission intégrale pour une meilleure traction. Le moteur électrique de l'essieu avant interviendra en cas de besoin. Sinon, il sera désactivé pour améliorer l'efficacité.

L'EPI ne sera pas seulement utilisé pour les crossovers Macan et Q6, mais aussi pour une variété de styles de carrosserie comprenant des wagons, des liftbacks et des SUV plus grands. Un autre modèle confirmé basé sur l'EPI sera l'Audi A6 E-Tron Sportback , dont un concept a été présenté en début d'année.