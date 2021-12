En matière de course, Manthey-Racing est l'une des premières écuries de Porsche en compétition. Mais l'entreprise met également au point les voitures de route de la marque allemande. Le dernier produit en date est un kit de performance pour la Porsche 911 GT3 qui améliore les capacités de celle qui est déjà l'une des sportives les plus performantes. Les pièces seront commercialisées au deuxième trimestre de 2022.

Manthey a conçu un nouveau kit de carrosserie qui donne à la 911 GT3 un air subtilement plus agressif. Les pièces comprennent un nouveau splitter avant, des ailettes sur le bouclier avant, un diffuseur plus proéminent et un aileron arrière en fibre de carbone avec de grandes plaques latérales.

La 911 GT3 ainsi préparée est équipée de jantes OM-1 de Manthey à rayons en Y très espacés. Celles de l'arrière portent des aérodisques au centre.

Les améliorations comprennent également un kit de suspension réglable dans quatre directions. Un nouveau jeu de plaquettes permet de parfaire le freinage.

Manthey a développé ces pièces sur le Nürburgring. La société affirme vouloir que la GT3 soit plus performante sur circuit tout en restant confortable à conduire sur route.

"Lors des essais de mise au point, le modèle de production a parcouru la Nordschleife, la référence traditionnelle pour toutes les voitures de sport, 17 secondes plus vite que son prédécesseur", a déclaré Nicolas Raeder, directeur général de Manthey-Racing GmbH.

Pour rappel la dernière Porsche 911 GT3 est équipée d'un moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres à aspiration naturelle qui tourne à 9000 tr/min. Il produit 510 chevaux (374 kilowatts) et un couple de 469 Nm. La boîte de vitesses de série est PDK à double embrayage à sept rapports, et une boîte manuelle GT Sport à six rapports est également disponible.

Si vous préférez quelque chose d'un peu moins agressif, il y a la toujours la 911 GT3 Touring, version à peine plus civilisée de la sportive. Le moteur est le même, mais l'aileron arrière fixe a disparu. Il est remplacé par un aileron arrière qui se déploie électroniquement.

La nouvelle GT3 est vendue 178 585 € en France. La GT3 Touring coûte elle exactement le même prix. Quant au prix du kit de Manthey, il n'a pas encore été précisé.