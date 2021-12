Ce n'est pas la première fois que Manhart travaille sur l'Audi RS Q8. En effet, en mai 2020, le SUV musclé avait été préparé par la société peu après son lancement. Ce nouveau projet, cependant, est différent car il offre un look légèrement plus sobre et près de 100 chevaux de moins. Mais parlons d'abord du design.

Les changements visuels sont très subtils et comprennent de nouveaux accents rouges sur le bouclier avant, les rétroviseurs latéraux, les jupes latérales et le diffuseur arrière. Il y a également un jeu de nouvelles jantes Classic Line de 24 pouces avec des touches de rouge assorties, enveloppées de pneus 295/30 ZR24 et 355/25 ZR24. Enfin, Manhart appose des autocollants sur la carrosserie et fournit de nouveaux tapis de sol pour l'intérieur.

Galerie: Audi RS Q8 by Manhart

16 Photos

Bien entendu, les améliorations mécaniques apportées à la voiture sont beaucoup plus importantes. Le moteur a subi d'importantes modifications, notamment un nouveau kit de mise à niveau du turbo avec refroidisseur intermédiaire, une admission en carbone par Eventuri et un reconfiguration de l'ECU. Le système d'échappement a été remplacé par des tuyaux en acier inoxydable, avec contrôle des soupapes, et quatre sorties de 100 millimètres à l'arrière. Le résultat de toutes ces modifications est une puissance de 818 chevaux (602 kilowatts) et un couple de 774 1050 Nm.

La transmission a également été améliorée pour gérer l'augmentation du couple et une mise à niveau du système de freinage est également disponible en option. La suspension a également été modifiée tout en conservant le système pneumatique d'origine. Il existe deux options pour la suspension : un réglage logiciel ou de nouvelles bielles d'accouplement.

Manhart indique que la RS Q8 a été équipée de convertisseurs catalytiques à 200 cellules, bien que ceux-ci ne soient pas certifiés TUV, ce qui signifie que le véhicule ne sera pas légal en Allemagne et que cette mise à niveau est uniquement destinée à l'exportation.

Malheureusement, il n'y a pas de chiffres de performance disponibles. Nous vous rappelons que même en version de base, le RS Q8 passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Naturellement, la mise à niveau de Manhart devrait réduire ce temps de sprint.