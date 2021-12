Lotus fait ses adieux aux moteurs à combustion interne avec une voiture de sport à moteur central. La Lotus Emira est la dernière voiture thermique de la marque britannique détenue par Geely. Et la voici qui se montre dans sa version V6 First Edition, en plein effort sur la piste d'essai de Hethel.

C'est Gavan Kershaw, Directeur de l'intégrité des produits chez Lotus, qui est au volant de l'Emira V6 First Edition dans la vidéo ci-dessus. En pleine action, il nous explique ce que l'Emira peut faire sur la piste d'essai Lotus.

"C'est à cela que ressemble une vraie voiture de sport", explique Kershaw.

Galerie: Lotus Emira V6 First Edition de sortie

53 Photos

Kershaw donne également quelques indications sur la conduite intuitive de l'Emira, notamment sur ses quatre modes de conduite : Tour, pour une stabilité et un contrôle maximum ; Sport, pour un glissement de caisse et une réponse à l'accélérateur accrus ; Race, avec une dynamique encore plus proche du sport automobile et un combiné d'instruments modifié ; et Fully Off, où le contrôle de stabilité est complètement désengagé.

La Lotus Emira est un coupé sportif à moteur central. Le modèle V6 First Edition est propulsé par un moteur V6 Toyota 2GR-FE de 3,5 litres associé à un compresseur de suralimentation Edelbrock 1740. Il développe jusqu'à 400 chevaux (298 kilowatts), tandis que les chiffres du couple et le temps sur le 0 à 100 km/h dépendent du type de transmission.

Le V6 de l'Emira peut être secondé par une boîte de vitesses manuelle à six rapports, auquel cas il développe un couple de 420 Newton-mètres (310 livres-pieds) et peut atteindre les 96 km/h (60 mph) en 4,3 secondes. Les modèles équipés d'une transmission automatique à six vitesses développent un couple de 430 Nm et atteignent 96 km/h en 4,2 secondes.

La Lotus Emira V6 First Edition est facturée en Allemagne à partir de 95 995 €.