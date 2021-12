La Série 3 Compact était une tentative dans les années 90 de BMW de construire une compacte à hayon d'entrée de gamme pour compléter sa gamme de berlines, de familiales et de cabriolets. Il est vrai que son allure était un peu bizarre, avec un arrière coupé et seulement deux portes.

La société bavaroise a même expérimenté une version M3 Compact lorsque la génération E36 était en vente, mais elle n'a jamais mis un moteur plus gros qu'un six cylindres sous le capot d'une Compact de production.

C'est ce qu'a fait un passionné norvégien il y a environ 16 ans lorsqu'il a décidé de remplacer le moteur à quatre cylindres en ligne d'origine par un V12 de 5,6 litres provenant d'une 850 CSi. Il s'agissait tout simplement du plus gros moteur BMW qu'il pouvait trouver à l'époque et il est associé à une boîte de vitesses manuelle qui envoie la puissance uniquement aux roues arrière.

Galerie: 1994 BMW Série 3 Compact avec V12

Bien sûr, avec un gros V12 à l'avant et un arrière léger, ce n'est sûrement pas le véhicule idéal pour une utilisation sur circuit. Cependant, avec une puissance d'en peu moins de 400 ch (380 ch sur la 850 CSi) et un poids relativement faible, cette Série 3 Compact V12 a sûrement de quoi donner le sourire à celui qui est à son volant !

De l'extérieur, elle ressemblerait presque à une petite M3 avec ses pare-chocs modifiés et ses jantes répliques Hartge. Si elle semble surbaissée, c'est parce qu'elle repose sur une suspension de M3 E36, tandis qu'à l'intérieur de l'habitacle, on trouve un ensemble complet de sièges, de jauges et de tableau de bord provenant de la même voiture.

La voiture compacte a environ 64 600 miles (∼ 104 000 km) au compteur et semble être en très bon état. Avec la transplantation du moteur, nous doutons qu'elle présente un historique d'entretien complet, mais on peut imaginer que quelqu'un qui dépense une fortune pour mettre un V12 dans une petite voiture gardera sa voiture bien entretenue.

Et le prix ? La voiture est actuellement en vente en Norvège au prix de 299 000 couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 21 700 € au taux de change actuel. Sans doute le meilleur moyen de rouler en V12 !