Si vous n'avez pas encore fait votre sapin de Noël, alors vous êtes sacrément en retard ! Mais peut être que les Américains de Hennessey pourront vous aider. Au moins pour aller le chercher le plus rapidement possible !

Pas besoin de vous le présenter, le préparateur texan est spécialisé dans la préparation de toutes sortes de véhicules, pick-ups, SUV et supercars, les dope afin qu'ils deviennent de véritables bêtes de course. Ou au moins d'accélération. L'atelier a également une tradition de Noël particulière : monter un sapin sur le toit d'une voiture et atteindre la vitesse maximale sans qu'il ne perde ses aiguilles. Cette année, c'est une Porsche 911 Turbo S un peu spéciale qui a joué les bucherons.

Défier l'aérodynamisme

La vidéo documente l'"exploit" et les opérations en coulisses de cet incroyable test. Après avoir attaché le sapin (avec ses lumières de Noël) sur le toit, le conducteur Spencer Geswein prend le volant de la Porsche. Malgré son aérodynamisme fortement diminué, la Turbo S parvient à atteindre 282 km/h sans trop de problème.

À des "fins scientifiques", Hennessey a ensuite retiré l'arbre et a atteint 332 km/h avec la même Porsche modifiée.

Hennessey avait déjà effectué le test avec une Shelby GT500 et une Jeep Grand Cherokee Trackhawk, libérant près de 1000 chevaux sur une longue ligne droite sans endommager le précieux chargement. Ce dernier détient notamment le record absolu du tuner, ayant atteint 291 km/h avec l'arbre fixé sur le toit. C'était en 2019.

Un Turbo S de 760 ch

Inutile de dire qu'il n'est pas conseillé de répéter le test avec sa propre voiture. Comme nous l'avons mentionné, la Porsche a subi plusieurs modifications pour améliorer ses performances et se préparer à sa "mission".

Hennessey a fait passer le moteur boxer de la 911 Turbo S de base de 650 ch à 760 ch. Une augmentation de 110 ch qui a rendu le modèle le plus puissant et le plus rapide de la gamme Porsche encore plus performant. Dans sa configuration standard, cette 911 parvient à arrêter le chrono du 0 à 100 km/h en moins de 2,7 secondes. La 911 signée Hennessey devrait être encore plus extrême encore !