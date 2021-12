Les nouveautés Kia pour 2022 seront toutes axées sur les SUV et les crossovers, que l'on connaît pour la plupart. Après avoir lancé ses deux révolutions électrique et stylistique en 2021, le constructeur coréen envisage une période de consolidation de six mois au cours de laquelle il attendra les résultats commerciaux de la cinquième génération du Sportage et du tout nouveau crossover électrique de taille moyenne, l'EV6.

Ils seront rejoints par la nouvelle génération du crossover Niro, qui sera présentée au printemps et arrivera au second semestre. Le nouveau Niro sera disponible en version hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique. Enfin le restylage du XCeed viendra compléter la famille Ceed déjà mise à jour.

Voici donc ce qu'il y a de nouveau en 2022 chez Kia:

Restylage de la Kia XCeed

Attendu pour le printemps, le rafraîchissement de la Kia Xceed apportera au crossover compact la mise à jour esthétique et fonctionnelle déjà introduite sur la Ceed à l'automne 2021: la nouvelle calandre et le nouveau logo, les phares à LED avec signature lumineuse renouvelée, une gamme de couleurs revue ainsi que le design des jantes, jusqu'à l'instrumentation avec écran de 12,3". Autant de nouveautés que l'on s'attend à retrouver sur le modèle renouvelé, comme les feux arrière multi-lumières pour la finition sport.

Aucune annonce n'a été faite concernant les moteurs, qui devraient confirmer la gamme actuelle et les versions à hybridation douce et rechargeable, ainsi que les variantes essence et GPL non électrifiées.

Modèle Kia XCeed Carrosserie Crossover compact Moteurs Essence, essence et diesel à hybridation douce, essence hybride rechargeable Date d'arrivée Avril 2022 Prix À confirmer

Kia Sportage 2022

Le place du Kia Sportage parmi les SUV compacts est désormais bien établie. Mais Kia de nous en dévoiler une nouvelle et cinquième génération. Confirmant son positionnement, le Sportage réussit à se révolutionner une fois de plus. Dans le design, qui exprime le nouveau style (qui unifiera progressivement le reste de la gamme Kia à partir du Niro), et dans les moteurs, entièrement électrifiés.

Et ce n'est pas tout : le Sportage se décline en deux versions aux profils différents, l'une plus longue et plus spacieuse pour le marché nord-américain et l'autre plus compacte pour l'Europe, longue de 4,51 mètres et offrant près de 600 litres d'espace pour les bagages, qui a fait ses débuts au salon de l'automobile de Munich en septembre.

Le modèle européen sera chez les concessionnaires à la mi-janvier, et l'on sait désormais que son prix débute à 29 990 euros. La gamme comprend un large éventail de moteurs essence et diesel à hybridation douce de 136 à 180 ch, ainsi qu'un moteur hybride de 265 ch.

Un autre véhicule hybride rechargeable offrant plus de 50 km d'autonomie sera disponible au cours du second semestre de l'année, ainsi qu'une variante au GPL, ce qui clôt le calendrier des nouveautés de 2022 en ce qui concerne Kia.

Nom Kia Sportage Carrosserie SUV compact Moteurs Essence et diesel hybridation douce, essence hybride, essence hybride rechargeable et GPL (à partir de septembre) Date d'arrivée 15 janvier 2022 Prix De 29 990 à 50 790 €

Kia Niro 2023

Il s'agit de la deuxième génération du crossover électrifié Kia Niro, qui pousse encore plus loin qu'auparavant vers un design révolutionnaire et la durabilité, avec notamment une plus grande utilisation de matériaux recyclés. Les photos officielles ont déjà été publiées, et la voiture devrait arriver chez nous au cours du second semestre de l'année 2022, avec une présentation officielle vers le mois d'avril.

Malgré le peu d'informations pour le moment, on sait que la gamme sera à nouveau composée d'une version full hybride, d'un hybride rechargeable et d'un 100 % électrique, dont on ne connaît pour l'instant aucun détail, sauf un : les hybrides sont équipés d'une fonction appelée" Greenzone Drive Mode", c'est-à-dire la capacité de reconnaître les zones avec des restrictions de circulation et de passer automatiquement en mode électrique dans les zones interdites aux moteurs à combustion.

Nom Kia Niro Carrosserie Crossover compact Moteurs Essence hybride et hybride rechargeable, 100 % électrique Date d'arrivée Septembre 2022 (lancement au printemps) Prix -

Kia EV6

Première voiture électrique de nouvelle génération de Kia, la Kia EV6 est un crossover de taille moyenne de 4,70 mètres de long à l'allure sportive qui inaugure une nouvelle famille de modèles. Elle utilise la plateforme E-GMP partagée avec la Hyundai Ioniq 5, mais choisit les combinaisons les plus performantes.

La batterie a une capacité de 77,3 kWh et 800 volts, les moteurs peuvent être montés à l'arrière ou sur l'essieu, la puissance maximale va de 239 à 585 ch dans la version GT, avec une autonomie de 400 à 528 km, et le système de charge est bidirectionnel, il peut donc également libérer fournir de l'énergie. Lancée en novembre, elle sera livrée à partir du printemps dans les versions Air et GT Line et à partir de la fin de l'année dans la version haut de gamme Performance AWD GT de 585 ch.