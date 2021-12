Après un premier week-end de vacances de fin d'année VERT sur les routes de France, à l'approche de Noël 2021, il y aura un peu plus de monde sur les routes de France. C'est notamment vrai avec des déplacements pour partir en vacances, tandis que la Belgique et les Pays-Bas seront en vacances le 24 au soir. Et puis il restera les déplacements en ville ou aux abords des centres commerciaux pour les dernières courses de Noël.

C'est ainsi qu'en Île-de-France les jeudi 23 et vendredi 24 décembre, Bison Futé prévoit que ce sera ORANGE.

Mais la journée la plus difficile sur la route sera le dimanche 26 décembre, pour les retours, où l'ensemble de la France est ORANGE selon Bison Futé. Voici les prévisions détaillées.

Jeudi 23 décembre : VERT, ORANGE en Île-de-France

Dès ce jeudi 23 décembre, il y aura de nombreux départs, notamment depuis l'Île-de-France. La circulation sera dense dès la fin de la matinée, en direction des différentes barrières de péages notamment sur les autoroutes A6 et A10. Les principales difficultés sont attendues sur l’A3, l’A4, l’A86 et l’A6B pour rejoindre l’A6, ainsi que sur le boulevard périphérique.

Bison Futé conseille d'éviter de quitter ou de traverser l’Île-de-France après 11 heures et les grandes métropoles entre 15 heures et 20 heures.

Vendredi 24 décembre : VERT, ORANGE en Île-de-France

Entre les déplacements liés aux derniers préparatifs de Noël, les trajets travail-domicile et les départs en vacances, la circulation sur l’ensemble de l’Île-de-France sera ORANGE. Avec des difficultés dès la fin de matinée et jusqu’en début de soirée.

Il est ainsi conseillé de quitter ou de traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 10h.

Samedi 25 décembre : VERT

Alors que tout le monde sera autour du sapin ou en repas de famille, la journée du samedi 25 décembre sera particulièrement calme sur les routes de France. Bison Futé hisse le drapeau VERT.

Dimanche 26 décembre : ORANGE

C'est ce dimanche 26 décembre, au lendemain de Noël, qu'il devrait y avoir le plus de monde sur les routes de France, Bison Futé classant l'ensemble du territoire en ORANGE dans le sens des départs.

Dans le sens des départs

Il y aura notamment du monde sur les grands axes du pays et plus particulièrement sur les axes de desserte des stations de montagne en Rhône-Alpes et dans les Alpes du sud. En Île-de-France, dans le sens des départs, la circulation sera dense en direction des différentes barrières de péages notamment sur les autoroutes A6 et A10 entre 10h et 17h.

L’autoroute A13 pourrait également connaître des difficultés de circulation dès la fin de matinée.

Voici les conseils de Bison Futé :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h

évitez de quitter ou traverser les grandes métropoles entre 15h et 19h

évitez l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers, de 11h à 19h

évitez l’autoroute A7 entre Valence et Orange, de 14h à 19h

évitez l’autoroute A62 entre Montauban et Toulouse, de 17h à 20h

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 11h à 20h

l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 9h à 15h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours

Pour ce qui est des retours, des difficultés de circulation sont attendues sur les principaux axes rejoignant la capitale, notamment sur les autoroutes A4, A6, A10 et A86.

Bison Futé conseille de regagner ou de traverser l’Île-de-France avant 15h.

Chantiers et conditions météorologiques

Avec l'hiver, si vous prenez la voiture pour vous déplacer, faites attention aux conditions météorologiques. Bison Futé conseille de consulter son site spécialisé sur l'état des routes à retrouver sur ce lien.

De plus, n'hésitez pas à consulter le site de Météo France avant de prendre la route pour vous assurer des bonnes conditions météo sur votre route.

Enfin suivez les principaux chantiers en cours sur les routes de France sur ce lien.