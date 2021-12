Pour de nombreux passionnés, la M3 CSL E46 reste l'une des meilleures voitures de sport jamais fabriquées par BMW. Dans une présentation de la voiture, la société bavaroise déclare que "la construction légère n'était pas seulement une promesse publicitaire avec la M3 CSL : elle est profondément ancrée dans l'ADN de cette voiture de sport unique". Et nous ne pouvons pas être plus d'accord.

Le poids à vide de la M3 CSL n'est que de 1385 kilogrammes, ce qui la rend plus légère de 110 kg qu'une M3 Coupé ordinaire de la même génération. Mais, bien sûr, ce n'est pas tout.

Sous le capot de cette M3 hardcore se trouve le moteur six cylindres en ligne S54B32HP, qui est en fait la version performance du S54B32, déjà très performant. Ce dérivé du moteur a des arbres à cames et des soupapes modifiés, et génère 17 chevaux de plus que le moteur standard. Mais quelle puissance reste-t-il dans une M3 CSL ?

Galerie: 2003 BMW M3 CSL

9 Photos

Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir : un banc d'essai. Une nouvelle vidéo de la chaîne Evolve Automotive sur YouTube nous montre une M3 CSL noire en bon état sur le banc d'essai pour un contrôle de puissance. C'est la même chaîne qui a également filmé une rare Z3 M sur le dyno récemment, les deux véhicules partageant un moteur très similaire. La Z3 M, cependant, utilise la version non performante du moteur 3,2 litres.

Alors, passons directement aux chiffres. Cette M3 CSL est de série et génère 360,7 ch au volant, ainsi que 365,4 Nm de torsion mesurée au vilebrequin. Ces chiffres sont très proches de ceux indiqués par BMW pour cette voiture et le présentateur de la vidéo explique que la courbe de couple semble très saine avec un pic en fin de plage de régime.

Bien sûr, la M3 Coupé Sport Leichtbau est bien plus qu'un simple moteur légèrement plus puissant. Elle bénéficie de nombreuses autres modifications, qui en font une machine de piste très puissante. Et avec une production limitée à seulement 1383 voitures, c'est un véhicule plus désirable que jamais !