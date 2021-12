Qui sait à quoi ressemblera le futur bébé de Fiat, et qui sait s'il s'appellera Fiat Punto ou si, comme le veulent certaines rumeurs, il dépoussiérera le nom légendaire de Fiat Uno. L'attente de l'avenir du constructeur italien, ainsi que du reste de la galaxie Stellantis, est reportée à 2022. En attendant, la Punto est de retour - dans une version plus originale que jamais - grâce à Garage Italia.

L'atelier de préparation a publié des rendus (appelés CGGI : Computer Generated Garage Italia) sur sa page Facebook qui montrent la petite voiture de Lingotto habillée pour les fêtes de fin d'année, avec le logo Bauli bien en vue et une livrée qui ne passerait certainement pas inaperçue. Une sorte de traîneau du Père Noël en version vintage et motorisée.

Traineau sportif

La base de la nouvelle création de Garage Italia est la Fiat Punto GT, équipée du 1,4 litre Fiat Uno Turbo réglé à 133 ch. Un "bolide" qui peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 200 km/h - notamment grâce à son poids réduit - et qui, dans le rendu de l'atelier, a des jantes empruntées à la Lancia Delta qui encombrent tout le passage de roue, touchant presque la carrosserie. Une mise en place très basse et agressive, adoucie par le rose qui constitue la base de la livrée.

Sur le toit, en revanche, on trouve un coffre Thule supplémentaire, au cas où il n'y aurait plus de place dans le coffre pour les cadeaux, les gâteaux et le Pandoro (gâteau de Noël italien). Et qui sait, peut-être qu'un client vraiment original pourrait décrocher son téléphone et demander une vraie version de cette Fiat Punto de Noël.

Une passion pour le numérique

La Fiat Punto GT que vous voyez ci-dessus n'est que le dernier exemple de l'approche de plus en plus numérique du monde virtuel imaginé par Garage Italia, dont les créations originales sont destinées à rester des illustrations. Mais pas n'importe lesquelles, des NFT (Non-Fungible Tokens), des œuvres numériques dont l'originalité est garantie par la blockchain, le même système que celui utilisé par les bitcoins.

Pour faire simple, il s'agit d'images virtuelles appartenant à un individu. Il peut y avoir des milliards de copies de cet objet immatériel, mais un seul original existera. Pour donner un exemple : il existe d'innombrables posters, cartes postales, images, etc. de la Joconde, mais il n'y a qu'une seule vraie Joconde.