Les nouveautés de Volkswagen en 2022 sont assez révélatrices de la manière dont, comme beaucoup d'autres marques généralistes, le géant allemand traverse la phase cruciale du passage de témoin entre les modèles traditionnels, prêts à tirer leurs dernières cartouches, et les modèles électriques qui construisent l'offre de demain.

2022 est une année clé au cours de laquelle nous verrons des nouveautés intéressantes sur deux fronts : d'une part, une gamme qui ne renonce pas à poursuivre sa croissance et à se lancer sur les segments les plus en vogue, à savoir les SUV compacts et les SUV coupé représentés par le T-Roc restylé et le nouveau Taigo, et d'autre part, deux éléments clés de la famille électrique ID tels que l'ID.5 et l'ID.Buzz. Et puis il y aura des adieux, avec la Polo GTI qui arrivera dans sa dernière version.

Voici toutes les nouveautés 2022 de Volkswagen:

Volkswagen Polo GTI 2022

Volkswagen ne veut pas abandonner ses voitures de sport populaires et la dernière génération de Polo veut laisser une impression durable à son public. Ainsi, quelques mois seulement après le restylage du reste de la gamme, la Polo GTI a également été restylée, profitant pleinement du nouveau look pour offrir de nouvelles touches stylistiques dans les pare-chocs et les phares et un surcroît de puissance.

Volkswagen Polo GTI 2022

Le moteur 2.0 TSI passe de 200 à 207 ch pour un 0-100 km/h en 6,5 secondes et une vitesse de pointe de 240 km/h. La configuration comprend une hauteur de caisse abaissée de 15 mm, des amortisseurs à commande électronique avec 2 réglages, un contrôle de traction XDS, des roues de 17 pouces (18 pouces en option) et une transmission à double embrayage de série, ainsi que des phares au xénon Matrix IQ.Led. Le prix de la nouvelle Volkswagen Polo GTI est déjà fixé à 30 635 euros, mais son arrivée sur les routes est prévue en mars.

Modèle Volkswagen Polo GTI Carrosserie Berline 5 portes Moteurs Essence Date d'arrivée Mars (déjà disponible à la commande) Prix À partir de 30 635 €

Volkswagen T-Roc 2022

Récemment dévoilé, le Volkswagen T-Roc restylé présente une face avant plus marquée et des prises d'air accentuées, notamment sur la version R-line, mais ce n'est pas tout : trois types de phares à LED (Simple, Plus et IQ.Led) sont disponibles de série ou sur demande, l'intérieur présente une sellerie plus soignée et des écrans plus grands qui accueilleront également l'infodivertissement et l'assistant vocal amélioré qui arrive également sur la Golf, et la fonction d'aide à la conduite Travel Assist.

Volkswagen T-Roc 2022

En revanche, il n'y a rien de nouveau au niveau des moteurs : nous retrouvons les moteurs 1.0 et 1.5 litres turbo et le 2.0 diesel des modèles d'avant restylage. Au sommet, la version R revient avec le 2.0 essence de 300 ch. Pas de moteurs électrifiés non plus pour ce qui est l'un des modèles de Volkswagen les plus vendus au monde. D'autre part, la variante cabriolet est confirmée, ce qui reste unique sur le marché.

Modèle Volkswagen T-Roc restylé Carrosserie SUV et SUV Cabriolet Moteurs Essence et diesel Date d'arrivée Avril 2022 (déjà disponible à la commande) Prix Dès 27 990 €

Volkswagen Taigo

Avec la Volkswagen Taigo, le constructeur de Wolfsburg voulait avoir son mot à dire dans le sous-segment à succès des SUV Coupé qui, parmi les voitures petites/compactes, n'a pas beaucoup de représentants si l'on exclut les voitures haut de gamme. La plateforme est la MQB A0, celle utilisée pour la Polo et le T-Cross.

Volkswagen Taigo

La Volkswagen Taigo mesure 4,24 mètres de long, avec un prix de départ de 23 380 euros. Les moteurs sont uniquement à essence, 1.0 et 1.5 avec des puissances comprises entre 95 et 150 ch, mais aucune solution hybride de quelque niveau que ce soit.

Modèle Volkswagen Taigo Carrosserie SUV Coupé Moteurs Eessence Date d'arrivée Février 2022 (déjà disponible à la commande) Prix À partir de 23 350 euros

Volkswagen ID.5

Fleuron provisoire de la nouvelle gamme électrique, le Volkswagen ID.5 est le modèle le plus haut de gamme produit à ce jour par la firme de Wolfsburg sur la plateforme MEB, mais aussi celui qui se tourne davantage vers la performance : présenté peu après l'été, c'est un SUV coupé électrique aussi grand que son jumeau ID.4 (mesurant environ 4,60 mètres) mais plus séduisant, qui fera ses débuts début 2022 avec une gamme déjà complétée par la version haute performance GTX.

Volkswagen ID.5

Trois versions seront proposées dans la gamme française : Pro de 174 ch, Pro Performance de 204 ch et la GTX de 300 ch, cette dernière étant équipée de quatre roues motrices, d'un moteur pour chaque essieu et de batteries de 77 kWh promettant une autonomie de 480 à 520 km.

Modèle Volkswagen ID.5 Carrosserie SUV-Coupé Moteurs Électrique Date d'arrivée Janvier 2022 (déjà disponible à la commande) Prix À partir de 51 450 €

Volkswagen ID.Buzz

Seul modèle de Volkswagen figurant dans le calendrier des nouveautés 2022 qui n'a pas déjà été présenté et disponible à la commande fin 2021, l'ID.Buzz est le premier modèle de la famille électrique qui aura également une version commerciale et celui qui, selon les rumeurs, devrait avoir la plus grande capacité de batterie, jusqu'à 100 kWh.

Volkswagen ID.Buzz en plein test

L'ID Buzz sera également la première à être équipée d'une technologie de conduite véritablement autonome, même si elle commencera par un projet pilote l'utilisant comme navette dans la ville de Hambourg. Un prototype a été présenté au salon de l'automobile de Munich en septembre dernier, et d'autres roulent actuellement presque sans être camouflés pour les derniers essais avant le début de la production en Europe à Hanovre. La présentation est attendue à la fin de l'année.