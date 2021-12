La liste des nouveautés 2022 de Hyundai ne sera pas aussi longue que celle des deux années précédentes, au cours desquelles l'entreprise coréenne a renouvelé et élargi toute sa gamme et jeté les bases de la gamme électrique.

Pour autant, elle franchira des étapes importantes vers la consolidation de la famille zéro émission qui a débuté avec la Ioniq 5 : le lancement de la berline/coupé Ioniq 6 et la présentation de la version définitive du SUV 7 places Ioniq 7 sont attendus.

En parlant de modèles sportifs, 2022 verra également l'achèvement de la Ioniq 5 avec le modèle N, la première voiture électrique à porter le badge sportif de la société, qui sera étendu à tous les modèles.

L'année 2022 pourrait également voir apparaître d'autres modèles, tels que l'i30 N Wagon et l'Elantra N, deux modèles possibles sur lesquels l'entreprise n'a pas encore pris de décision. Il y aura également des nouvelles importantes concernant l'un des modèles phares actuels, qui sera dévoilé dans les semaines à venir.

Voici ce que Hyundai nous réserve pour 2022:

Hyundai Ioniq 5 N

La Hyundai Ioniq 5 est proposée en trois versions, deux à moteur et roues arrière motrices avec des puissances de 170 et 217 et une AWD de 305 ch. Mais on sait que la plateforme de référence, la même sur laquelle est née la Kia EV6, a un potentiel bien plus élevé, jusqu'à 585 ch avec la batterie de 77 kWh.

Hyundai Ioniq 5 N

Certaines photos espion récentes montrent une Ioniq 5 avec un look légèrement plus sportif, une position abaissée, des roues et des pneus de performance et des arches de roue élargies, et elle semble assez proche de la version finale. Nous devrions le voir vers le milieu de l'année.

Nom Hyundai Ioniq 5 N Carrosserie Crossover moyen Moteurs 2 moteurs électrique Date d'arrivée Juillet 2022 Prix À partir de 72 000 euros (indicatif)

Hyundai Ioniq 6

Le deuxième modèle de la Ioniq haut de gamme présenté dans le calendrier des nouveautés 2022 sera une berline sportive très profilée comme le suggère le fascinant concept-car Prophecy de 2019 qui a montré son inspiration sous une forme très pure.

Prototype Hyundai Ioniq 6

La Hyundai Ioniq 6 devrait approcher les 4,8 mètres de long et offrir un coffre généreux. Pour l'instant, les photos espion montrent principalement une ligne de toit intéressante, "fastback". Nous la verrons dans la seconde moitié de l'année, bien que les livraisons réelles soient plus susceptibles de commencer avec 2023.

Nom Hyundai Ioniq 6 Carrosserie Berline coupé Moteurs 1 ou 2 électriques Date d'arrivée Septembre 2022 (lancement) Prix À annoncer

Hyundai Ioniq 7

Le premier aperçu de la Hyundai Ioniq 7 est apparu très récemment sous la forme du concept-car Seven présenté au Salon de l'automobile de Los Angeles, qui a confirmé le plan du SUV sept places aux dimensions généreuses (environ 5 mètres de long et un bon 3,2 mètres d'empattement).

Concept Hyundai SEVEN

La base est la même que celle des Ioniq 5 et Ioniq 6, ainsi que de la Kia EV6, avec des batteries de 800 volts et un système de recharge capable de gérer une puissance maximale de 350 kW, capable de recharger de 10 à 80 % en seulement 20 minutes. Le modèle de production devrait être présenté plus tard dans l'année, mais son lancement complet est prévu pour 2023.