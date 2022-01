L'heure approche pour la BMW M3 Touring, le tout premier modèle sportif et familial de la Série 3. Tout porte à croire que ce modèle sera présenté cette année, et cette nouvelle vidéo vient une fois de plus le confirmer.

Publiée sur Instagram, cette courte séquence vidéo met en avant le nouveau et futur modèle star de la marque allemande quelque part en montagne. Après une série de drifts, la vue hélicoptère nous permet de lire le message inscrit sur le sol enneigé : "2022".

BMW M n'a pas encore annoncé de date de lancement pour sa M3 Touring. Il est certain qu'elle sera révélée courant 2022, d'autant plus que le département sportif du fabricant de Munich fête cette année son 50ème anniversaire. Au total, quatre modèles sportifs seront lancés, la BMW M3 Touring en fait partie.

Galerie: 2022 BMW M3 Touring photos espions

31 Photos

La sportive familiale sera strictement identique à la variante berline. Nous retrouverons donc sous son capot le moteur six cylindres en ligne 3.0 L bi-turbo de 510 ch associé à la transmission intégrale xDrive. Un peu plus lourde, la M3 Touring devrait être légèrement moins performante, mais cela ne l'empêchera pas d'accélérer de 0 à 100 km/h en environ 4,0 secondes.

A ne pas manquer Toutes les BMW qui devraient arriver en 2022

Sachant que la BMW M3 Berline débute en France à partir de 102 000 €, le break sera au moins aussi onéreux et soumis au malus écologique maximal qui sera plafonné à 40 000 €. Si vous souhaitez rouler en BMW M sans vous ruiner, BMW M lance une gamme 100 % électrique à l'image de la BMW i4 M50 forte de 544 ch qui débute à partir de 71 650 € et qui ne souffre d'aucun malus écologique.

Cette nouvelle année sera aussi l'occasion de découvrir la toute nouvelle BMW M2, une version plus pimentée de la BMW M4 ainsi que la première M 100% électrique.