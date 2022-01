Contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques mois, Sony n'abandonne pas ses projets de voitures électriques. Lors du CES 2020 de Las Vegas, le géant japonais de l'électronique a présenté la berline Vision-S 01, avant d'affirmer que le prototype ne servirait qu'à tester et étudier les systèmes de conduite autonome et certaines technologies futures.

Exactement deux ans plus tard, toujours au Nevada, Sony surprend à nouveau le monde de l'automobile avec le Vision-S 02, un concept-car de SUV 100 % électrique cette fois-ci.

Un SUV pensé pour la famille ?

S'agira-t-il d'un concept sans lendemain comme le fut la berline ? Cette fois, il semblerait que non, puisque Sony s'attaque au segment le plus porteur de l'industrie automobile, celui des SUV. Et la firme japonaise a même été encore plus loin en dévoilant plusieurs caractéristiques techniques détaillées qui pourraient laisser penser à une commercialisation imminente.

Les dimensions sont plutôt généreuses, avec 4,90 mètres de long, une largeur de 1,93 mètre et une hauteur de 1,65 mètre. L'empattement de 3,03 mètres et les sept places laissent présager un intérieur très spacieux. Mais au-delà des aspects pratiques et du confort, le design de la Vision-S 02 est une sorte d'évolution de la berline 01. On remarque notamment le style très similaire des optiques avant et du bandeau lumineux à LED à l'arrière.

Le véhicule repose sur des jantes de 20 pouces et une suspension pneumatique spécifique qui permet au véhicule d'atteindre une garde au sol de 15,7 centimètres. Globalement, les proportions sont similaires à celles d'un Tesla Model X, même si ce dernier est un peu plus grand avec plus de cinq mètres de long.

Ce modèle étant conçu par un géant de la tech', il ne manque évidemment pas de technologies embarquées, avec notamment un système d'info-divertissement emprunté à l'univers du smartphone, ou encore une connectivité 5G. La plupart des paramètres de la voiture peuvent être gérés à distance directement depuis l'application, ou dans le cockpit via des commandes vocales ou gestuelles. En outre, la voiture intègre un certain nombre de dispositifs d'aide à la conduite de niveau 2 (voire même plus), qui sont encore en cours d'homologation.

Déjà prêt pour la production ?

La Vision-S 02 est propulsée par deux moteurs électriques, un pour chaque essieu, pour un total de 272 chevaux. En pratique, ce sont les mêmes chiffres que ceux de la berline, mais l'augmentation du poids de 130 kilos (pour un total de 2480 kilos) et la forme moins aérodynamique ont contraint les ingénieurs à réduire la vitesse de pointe à 180 km/h, soit environ 60 km/h de moins que la 01.

L'accélération de 0 à 100 km/h, en revanche, n'a pas été annoncée, mais il faut croire que le SUV pourrait être légèrement moins rapide que les 4,8 secondes revendiquées pour la S 01. Là encore, concernant l'autonomie, Sony n'a pas donné d'informations, tout comme la capacité de la batterie.

Au printemps, le géant japonais inaugurera Sony Mobility, une nouvelle entreprise créée pour "explorer une éventuelle entrée dans le segment des véhicules électriques". Qui sait donc si le destin de ce SUV sera différent de celui de la berline, et si nous le verrons effectivement sur nos routes d'ici les prochaines années.