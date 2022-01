La mobilité urbaine est en train de changer. Pour réduire leur empreinte carbone, les grandes villes restreignent l'accès aux véhicules les plus polluants. Cela nécessite la création de solutions de mobilité durable pertinentes et adaptées aux besoins des utilisateurs qui recherchent des véhicules plus propres, plus sûrs et plus pratiques.

C'est là qu'intervient Citroën, qui expose sa vision de la mobilité actuelle et future au CES Las Vegas 2022 (le principal événement mondial dans le domaine de l'électronique, de la technologie et de l'innovation) : d'une part, l'Ami, le petit quadricycle électrique, et d'autre part, le concept Autonomous Mobility Vision.

Vision de la mobilité autonome

Le concept Autonomous Mobility Vision incarne parfaitement la philosophie de Citroën pour un avenir plus propre, partagé et connecté. C'est un véhicule autonome composé de deux parties distinctes, le Skate, la base mobile, et le Pod, la cellule supérieure pour accueillir les passagers. Pour optimiser la circulation urbaine, une flotte de robots autonomes et interconnectés, les "Citroën Skates" dissociés des Pods, circuleront dans des voies spéciales parfaitement intégrées au paysage urbain.

Les skates sont des vecteurs de mobilité qui permettent aux Pods, créés par diverses sociétés de services, de se positionner sur leur plateforme. Les utilisateurs ont accès au service 24 heures sur 24, 365 jours par an et peuvent, tout en se déplaçant, lire un livre, regarder une vidéo, écouter de la musique ou même faire de l'exercice.

Cette solution partagée et autonome présente de nombreux avantages : d'abord, elle réduit le trafic dans les villes et donc les émissions polluantes ; ensuite, elle peut être utilisée à de multiples fins et est beaucoup moins chère qu'un véhicule autonome privé. Il est évident que les villes devront s'adapter à cette nouvelle forme de mobilité en travaillant sur l'ensemble de l'écosystème, qui est actuellement loin d'être prêt.

"Il est crucial de se préparer dès maintenant aux besoins de mobilité de demain. La mobilité électrique et la mobilité autonome sont au cœur de nos réflexions et de nos avancées technologiques. Le nouveau concept Citroën Autonomous Mobility Vision pourrait redéfinir le cadre des déplacements urbains, en les rendant partagés, électriques, autonomes et connectés." Vincent Cobée, directeur général de Citroën

La Citroën AMI est déjà la reine de la micro-mobilité

Lorsque l'on parle de l'avenir et de la réduction progressive du trafic urbain, on ne peut manquer de mentionner la micro-mobilité. La Citroën AMI est déjà en vente et connaît un grand succès en Europe grâce à ses multiples facettes, avec plus de 14 000 commandes : accessible dès 14 ans, elle a un prix abordable, des dimensions compactes malgré deux sièges confortables, un temps d'attente d'environ 3 heures pour une recharge domestique complète et un design plutôt original.

Ce succès est également dû à tout un écosystème développé spécifiquement pour l'Ami, qui comprend un parcours client numérique, depuis la découverte et l'achat en ligne jusqu'à la livraison à domicile, en passant bien sûr par l'essai en concession et la découverte dans les magasins Fnac et Darty.