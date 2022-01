Vous connaissez cette situation ? Vous voyez quelque chose de nouveau et vous vous dites : "Pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt ?" Oui, vous avez des petites voitures qui jouent toutes les chansons du monde sur simple commande ou des berlines de luxe qui ferment la porte d'un simple geste.

Pour autant, même pour ceux qui dépensent 300 000 euros ou plus dans un véhicule de luxe, c'est sur une tablette de 10 pouces, dans le dos de la personne qui vous précède, que l'on regarde des films.

Le cinéma en voiture, autrement

BMW en a visiblement eu assez et présente au CES de Las Vegas comment insuffler un peu plus d'effet "waouh" au bon vieux système de divertissement à l'arrière. En l'occurrence, il s'agit d'un écran monumental de 31 pouces qui sort du plafond, au milieu, entre les deux passagers arrière.

Dans le détail il s'agit d'un écran ultra-large au format 32:9, d'une résolution allant jusqu'à 8k, de fonctions Smart TV et de la connectivité 5G qui va avec. Un système de son surround Bowers & Wilkins-4D de 1500 watts et 30 haut-parleurs au total doit assurer une acoustique digne d'un cinéma.

Pour l'alimentation en contenus, les Munichois ont choisi Amazon Fire TV. Il s'agit de la première intégration de Fire TV dans un véhicule qui prend en charge les contenus en 4K. Regarder des films et des séries en streaming, écouter de la musique ou regarder des programmes téléchargés - tout cela devrait être possible à l'avenir, même en conduisant.

De plus, de nombreuses autres applications font partie de l'offre. Celle-ci doit être élargie en permanence. L'intégration d'autres portails de streaming, comme Disney Plus, est envisageable à une date ultérieure. De plus, il y a une connexion HDMI - la console préférée peut donc aussi être branchée sur le grand écran pendant que l'on se prélasse sur la banquette arrière de sa nouvelle BMW.

L'écran de cinéma privé peut être commandé de manière tactile. Pour que cela fonctionne sans problème, l'écran peut être déplacé dans le sens de la longueur. L'inclinaison est également réglable. Les champs tactiles correspondants, qui servent également à sélectionner le format d'écran et le volume, sont disposés aussi bien sur le bord droit que sur le bord gauche de l'écran, de sorte que tous les passagers arrière peuvent les utiliser confortablement.

Ceux qui n'ont pas envie d'utiliser les commandes tactiles trouveront deux télécommandes de type smartphone à gauche et à droite de la "poignée de porte". L'ouverture et la fermeture des portes fonctionneront à l'avenir avec un petit bouton noir dans les panneaux de porte.

Comme au cinéma

Avant même le CES, nous avons eu l'occasion d'essayer le nouveau Theater Screen (c'est son nom officiel) dans une pièce très isolée du centre de recherche et de développement FIZ de Munich. La voiture, fortement camouflée à l'extérieur comme à l'intérieur, qui servait de démonstration a été - sans surprise - rapidement identifiée comme étant la future Série 7. Mais selon BMW, le cinéma à emporter sera également présent sur d'autres "modèles de luxe" de l'entreprise. On peut donc penser spontanément au restylage du X7 ou au futur XM !

Enfin, la brève présentation du nouveau système nous a laissé une très bonne impression. Si l'écran géant est assez proche de nous, l'image semble très nette. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sans aucun doute l'expérience sonore.

Et l'expérience est ici tout à fait appropriée. En effet, une partie des haut-parleurs se trouve sur la banquette arrière. La sensation sonore relativement forte à 360 degrés, combinée à un pétrissage "acoustique" très correct de son propre dos, produit effectivement une sensation qui rappelle étonnamment une grande salle de cinéma. Petit conseil pour le marketing du produit : en attendant la production en série, il est urgent de travailler sur un forfait pop-corn raisonnable.

Toutes sortes de distractions

Bien sûr, avec autant d'écran et de puissance sonore dans un espace relativement petit, on peut se poser quelques questions sur la distraction de divers usagers de la route. Et il ne s'agit pas seulement du pauvre pilote de la Série 7 qui en est à sa troisième perte d'audition alors que derrière lui, depuis deux heures, des salves de fusils, des dragons ou des boys band hurlent à pleins poumons.

Les responsables de BMW recommandent d'ailleurs vivement l'utilisation d'écouteurs. Mais en cas de nécessité, on peut aussi régler l'installation de manière à ce que la plus grande partie possible du son soit dirigée vers l'arrière.

Il existe également une solution très simple pour éviter que le véhicule qui vous suit ne vous percute à l'arrière parce qu'il est en train de regarder la Ligue des Champions à travers la lunette arrière. Lorsque l'écran de 31 pouces s'abaisse, des stores sombres s'élèvent sur les côtés et sur la lunette arrière.

Probablement dès cette année dans la Série 7

Les responsables sur place ont confirmé que le Theater Screen était très proche de la série. Nous supposons qu'il fera sa première apparition dans la prochaine Série 7 en 2022. Le prix n'est pas encore connu.

Il devrait toutefois être assez cher. Pour la plupart des clients de la classe luxe, ce n'est apparemment pas un problème, le taux de commande du Rear Seat Entertainment est très élevé, nous a-t-on dit. Et ce, non seulement aux États-Unis et en Asie, mais aussi en Europe. On travaille certes aussi à l'arrière d'une berline de luxe, mais on s'y détend surtout. Cela devrait bientôt fonctionner encore un peu mieux.