En Europe, il ne se passe pas une journée sans que l'actualité ne tourne autour de l'électrification. La plupart, pour ne pas dire pratiquement tous les constructeurs proposent au sein de leur gamme un ou plusieurs véhicules électrifiés, des véhicules dont le législateur encourage fortement l'acquisition avec plusieurs avantages fiscaux. En France, c'est notamment le cas avec le bonus écologique.

Et cela semble porter ses fruits puisque, en Europe, en 2021, les voitures 100 % électriques ont atteint une part de marché de 9,8 % et 8,5 % pour les hybrides. Des parts de marché en constante progression, comme c'est le cas un peu partout dans le monde, même si certains marchés n'évoluent pas aussi rapidement que le Vieux Continent.

Le marché outre-Atlantique reste un marché assez conservateur, et les Américains ne sont pas prêts, pour la plupart, à se séparer de leur véhicule thermique pour passer à un modèle électrifié. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude dévoilée par le cabinet Deloitte, où près des deux tiers des Américains ne sont pas prêts à passer à une voiture électrique ou hybride actuellement.

26 000 personnes au sein de 25 pays ont été interrogées et, aux États-Unis, 69 % des sondés ont déclaré vouloir s'orienter vers un véhicule doté d'un moteur thermique dénué d'électrification pour leur prochaine voiture neuve. 17 % des Américains seraient prêts à franchir le pas pour un modèle hybride simple, mais seulement 5 % pour un hybride rechargeable et 5 % également pour un électrique. 4 % d'entre eux préfèreraient une autre alternative, comme de l'hydrogène par exemple.

Globalement, il ne s'agit pas d'un rejet pur et simple de toute forme d'électrification, mais simplement d'inquiétudes concernant l'autonomie des voitures, dans un pays où les distances peuvent parfois être importantes et les conditions climatiques compliquées. Comme l'Europe, les États-Unis ne sont pas vraiment en avance en ce qui concerne les infrastructures de recharge, le pays étant vaste et donc plus compliqué à mailler.

Compte tenu de la popularité de certains modèles aux USA, comme les pick-ups et autres imposants SUV, le résultat de ce sondage n'a rien de vraiment étonnant, d'autant plus qu'il n'existe pas encore beaucoup d'alternatives électrifiées à ces modèles. Ford vient de dévoiler le F-150 Lightning et Chevrolet le Silverado EV, mais ces modèles ne sont pas encore commercialisés.

Les clients américains ne sont pas les seuls à privilégier encore les modèles thermiques à court et moyen terme. L'étude révèle qu'en Asie du Sud-Est, 66 % des clients de voitures neuves privilégieraient un modèle thermique, tandis que cela représente 58 % en Inde et en Chine.

En Allemagne, la tendance s'inverse, puisque 49 % des clients comptent s'orienter encore vers un véhicule thermique pour leur prochain achat de voiture neuve, contre 39 % au Japon et 37 % en Corée du Sud. Les coréens seraient, selon l'étude, les plus enclins à la transition énergétique, puisque 35 % des acheteurs de voitures neuves s'orienteraient vers un modèle hybride ou hybride rechargeable, et 24 % sur un modèle 100 % électrique.