On a pu voir ces derniers des technologies et des concepts assez impressionnants à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2022 qui se tenait à Las Vegas. On a pu découvrir l'iX de BMW qui change de couleur, le prototype Chrysler Airflow, la Mercedes EQXX...

Il s'avère que Bugatti était également présent au salon avec un véhicule entièrement électrique. Mais ce n'est certainement pas ce à quoi vous vous attendiez.

La société française, qui appartient désormais à Rimac, s'est associée à Bytech International pour dévoiler une trottinette pliable entièrement électrique conçu pour un usage quotidien. Disponible en trois couleurs (bleu, argent et noir), la trottinette ne pèse que 15,9 kg et est propulsée par un moteur électrique de 700 watts.

Galerie: Bugatti trottinette électrique

6 Photos

Selon Bugatti, le design de l'engin est aérodynamique et fonctionnel, avec un cadre en alliage de magnésium supportant le bloc-batterie portable et facilement amovible. La trottinette peut parcourir jusqu'à 35 km sur une seule charge et atteindre une vitesse de 30 km/h. Il existe trois modes de conduite - économie, ville et sport - et un régulateur de vitesse disponible.

Nous avons été surpris d'apprendre que la trottinette repose sur un système de freinage double avec un ABS électronique sur la roue arrière, ce que l'on ne voit pas souvent sur ce genre de véhicule. Le deux-roues électrique est également équipé de clignotants, d'une base éclairée et d'un logo de projection monogramme "EB" à l'arrière, qui provient d'Ettore Bugatti et met en valeur "l'art, le style et la performance" du véhicule.

"Bugatti est au sommet de l'excellence automobile", a déclaré Wiebke Stahl, directrice générale de Bugatti International. "Le partenariat avec une entreprise telle que Bytech nous donne l'occasion d'étendre notre portée dans l'espace de la mobilité électrique avec un partenaire expérimenté et un produit qui peut être apprécié par les consommateurs du monde entier."

Il convient de mentionner qu'il ne s'agit pas de la première Bugatti électrique, mais plutôt de la première Bugatti électrique à deux roues. La Bugatti Baby II, que nous avons testée en 2020, a une puissance maximale de 13,4 ch (10 kW) et une vitesse maximale de 70 km/h. Et quatre roues.